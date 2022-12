Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Den lokale produsenten må ha kalkyler for å vite om hvert produkt gir overskudd og dermed er lønnsom. Ikke alle produsenter har slik oversikt, fordi de må prioritere produksjon foran administrasjon. Mange har heller ingen oppdatert kostnadsoversikt og driver derfor i usikkerhet om sin lokalmat er lønnsom for seg.

Dette gjelder ikke bare små og «bortgjemte» produsenter. Også blant kjente VM-deltakere i henholdsvis ost og sider hjelper Salgslaget produsenter som ønsker bedre kontroll på kalkyler, økonomi og logistikk slik at de kan si at «min lokalmat er lønnsom for meg».

Hva skjer så når bonden selv får økte kostnader og derfor må øke prisen? Neste ledd i kjeden er en foredlingsbedrift, enten eid av produsenten selv eller en ekstern foredler. Selv om denne har fått økt råvarepris er det ikke blitt en dyrere jobb å skjære ned et slakt eller å vaske grønnsaker.

Det er derfor ingen grunn til at ferdigvaren skal ha større prisøkning enn råvaren, men mange foredlingsbedrifter bruker faste prosentpåslag. De blir da et fordyrende mellomledd, og kan si at «for oss er lokalmat lønnsom».

Så skal produktet transporteres til et grossistlager, der logistikk kalkuleres ulikt. I fjor prøvde for eksempel Bama å forutse «prisøkning i alle ledd» fordi norske bærplukkere kostet mer enn utenlandske. Men grossistens kostnad er lik både for å lagre og transportere identiske produkter, selv om de har ulik pris.

En del lokale og spesialgrossister har også generelle avtalevilkår som er høyst urimelige. For eksempel er ikke kostnaden for administrative tjenester en funksjon av pris. Men legges de til som en fast prosent, har disse grossistene en urimelig ekstrafortjeneste. Så også grossisten kan bli et fordyrende mellomledd, og for dem «er lokalmat lønnsom».

Logistikk er «den siste kamparenaen», men går under radaren hos myndigheter, virkemiddelapparat og media. Disse burde vært vesentlig mer engasjert i problemstillingene, men nå signaliserer altså næringsministeren en «utredning om tilgang til grossisttjenester» i 2023. Forventningene mine er høye!

Også i kjedeavtalene beregnes mange kostnader som prosent av innkjøpsprisen, noe som gjør at også kjedene og deres butikker tjener solid på produsentens produkter og kostnadsøkninger. Selv om de gir bort noe som kampanjer, premier, arrangementer, sponsing etc. til produsentene. Også kjedene og deres butikker kan altså si at «lokalmat er lønnsom».

Moms’en er en prosent av prisen så Staten kan alltid si at «lokalmat er lønnsom»

Et hjertesukk: Det offentlige støtte- og virkemiddelapparatet bruker store beløp på å øke salget av lokalmat – messer, studieturer, festivaler og ulike prosjekter. Men økt salg for en produsent som ikke har riktig kalkyle og pris kan i verste fall øke tapet.

Det offentlige støtter også produsenter for å drive produktutvikling, men burde støtte like mye til kvalifisert, kommersiell kompetanseutvikling av produsentenes arbeid med lønnsomhet, kalkyler og logistikk. Spesielt når vi vet hvilken tøff tid vi er på vei inn i.

Det er urimelig dersom de lokale produsentene av mat og drikke skal bli overarbeidet og måtte leve med dårlig lønnsomhet eller tap, mens de ser at alle de andre i verdikjeden tjener godt. Produsentene må kunne si at «min lokalmat er lønnsom også for meg»!