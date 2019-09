Er ikke eksport av kvalitetsmat mulig?

Under denne overskriften skriver tidligere instituttleder og avlsforsker Torstein Steine og leder i Ås landbrukslag Ottar Kjus en meget interessant kronikk i avisa Nationen 7. september. Med henvisning til WTO-krav har Tine vedtatt at all produksjon av Jarlsbergost for eksport skal opphøre.

Bortfall av eksporten av Jarlsbergost, samt økt import av meierivarer utgjør til sammen ca. 10 prosent av den totale melkeproduksjon i landet. Melkekvotene reduseres tilsvarende. Situasjonen er alvorlig for Tine og for landets melkeprodusenter.

Ved at melkekvotene reduseres må eierne ta en vesentlig del av kostnadene, og det vil medføre store negative ringvirkninger ute i bygdene.

Mange garder har de siste årene foretatt store investeringer i moderne fjøsanlegg. Grunnlaget for investeringene ligger i størrelsen på melkekvoten garden eier, eller har hånd om. Når kvotene reduseres i den størrelse det her er snakk om kan det lett medføre økonomiske problemer for den enkelte.

Produksjonen legges til USA og Irland. Jarlsbergosten er en norsk merkevare med kvalitet i verdensklasse. Osten skal heretter produseres på melk fra land der det brukes vesentlig mere medisiner, og klimaavtrykket er langt høgere enn fra norske kyr. Irland har svært dårlig helsestatus på sine melkekyr sammenlignet med Norge. Det i seg selv er meget betenkelig med tanke på å opprettholde Jarlsbergostens gode omdømme.

I tillegg til å redusere melkekvotene har Tine vedtatt å redusere antall ansatte med 400 årsverk. 200 av disse skal tas i stabene sentralt. Det er en naturlig konsekvens av at produksjonen reduseres, men i den beslutningen ligger også en erkjennelse av at kostnadsnivået i Tine har blitt for høgt. 400 årsverk utgjør ca. halvparten av kostnadene som skal bort.

Som i mange andre større firmaer har Tine lidd den skjebne at stabene har økt uten at det nødvendigvis har gitt så stor rasjonaliseringseffekt som en har forventet. Rent konkret har Tine økt sine sentrale staber parallelt med at mange meierier har blitt lagt ned. Mange funksjoner som tidligere var ivaretatt ute på anleggene er flyttet til disse stabene.

En sentralisering av stillinger har foregått. Myndighet som tidligere låg ute på meieriene er flyttet inn i stabsfunksjoner, mens mye av ansvaret fortsatt er tillagt meierisjefene. Kravene til kontroll og rapportering har økt tilsvarende.

Mye av denne «rasjonalisering» har vært nødvendig, men når dette drives så langt at meierisjefene ikke lenger har myndighet til å ansette sine nærmeste medarbeidere – i egen ledergruppe – har Tine et grunnleggende problem det må ryddes opp i. Ansvar og myndighet må stå i forhold til hverandre i den viktige meierisjefrollen. Når det nå skal ryddes i unødvendig byråkrati har Tine her en god mulighet til å få effekter de har behov for å synliggjøre.

Det er ute på meierianleggene mye av verdiene skapes, og det er der en stor andel av de ansatte jobber. Det er derfor svært viktig at disse drives på en effektiv og god måte. Det krever dyktig ledelse som er tillagt ansvar og myndighet.

Den degradering av meierisjefstillingene som over en årrekke har foregått har medført at det er vanskelig å få «de beste» til å søke disse stillingene. Det lider meieriene av og det svekker økonomien til hele Tine.