“EU beskrives som en slags frelse” i norsk debatt skriver Kari Gåsvatn i Nationen 23. juli. Ho hevdar at argumenta for EU er av religiøs karakter. Det er mogleg at enkelte romantiserar EU, men retorikken til Gåsvatn er både polariserande og fordummende.

I staden for å følgje sitt eige bud for ein god EU-debatt, nemleg å ta den inn i det konkrete, politiske rom, avvisar ho alle argument for norsk medlemskap som kvasi-religiøs virkelighetsflukt.

Eit hovudproblem er at kommentaren ikkje tar høgde for verdsledande forsking på fred og demokrati. Gåsvatn skriver at EU ikkje er eit fredsprosjekt. Tyskland hadde nemleg kapitulert og freden var på plass allereie før den Europeiske kull- og stålunionen (EU sin forløpar) blei grunnlagt.

Det er underleg argumentasjon. Er det slik at fredsarbeid må starta i krigstid for å gjelda som fredsskapande? At den franske utanriksministeren Schuman i 1950 uttalte at samarbeidet skulle gjera krig umogleg blir også ignorert.

Vidare skriv ho at til og med økonomen John Maynard Keynes (som døde i 1946) sa at internasjonal handel ikkje fører til fred og at varer og finansiering derfor skal forbli innenfor nasjonalstatens grenser. Underforstått: EU sin frie marknad har ingenting å gjer med den lange freden i Europa etter 1945.

Problemet til Gåsvatn er at den beste empiriske fredsforskinga peikar på handel, internasjonalt samarbeid og demokrati reduserer faren for krig. Med basis i forskinga er det med andre ord belegg for å hevda at EU har bidratt til eit fredelegare og meir demokratisk Europa.

I 1994 var det stor bekymring for debattklimaet knytta til EU. Mi eiga lokalavis Ryfylke skreiv den gong på leiarplass at “svart-kvitt tenking, slagord og mistenkeleggjering av alle som ikkje deler eins eige syn, er det dominerande.” Sitatet illustrerer at den nye norske EU-debatten må baserast på fakta og grundig argumentasjon, ikkje anklager om at motstandaren har blitt frelst.