Er energilikninga feil, Erik Solheim?

Jo, vi i småkrafta kan til dømes bidra med meir. Me har konsesjonsgitte prosjekt på 2,5 TWh, men potensialet er mykje større om ein legg til rette for fleire konsesjonar.

Også storkrafta har høve til å produsere meir. Det er eit val om ein ikkje tek dette potensialet i bruk, og det respekterer eg fullt og heilt, men korleis skal ein då nå målet til eit nullutsleppssamfunn?

Ja, eg er samd i at elbilar er mykje meir effektive enn hydrogenbilar, men hydrogen kan nyttast til så mykje meir enn bilar. Etter koronakrisa vil me heilt sikkert fly mindre, men vi kan få flyflåten over på elektrisitet og hydrogen. Vi har og høve til å få skipa som går på verdshava over på hydrogen.

Ønskjer Erik Solheim at desse framkomstmidla framleis skal gå på fossile løysingar, eller kva løysingar ser du for deg?

Stålindustrien står for om lag 20 prosent av CO2-utsleppa i verda. Om ein nyttar hydrogen som reduksjonsmiddel vil ein redusera utsleppa monaleg. Meiner Solheim at stålindustrien bør halda fram som før, for det kan sjå ut som han skyr hydrogen?

Datalagring skapar ikkje arbeidsplassar og skapar difor ikkje velferd, skriv Solheim. Stavanger Aftenblad skriv at om dei byggjer eit datasenter på Time på Jæren kan det gi opp mot 8000 arbeidsplassar. Midtsiden.no skriv at 12 datasenter i Bergensregionen kan gi 12 000 arbeidsplassar.

Er dette for få arbeidsplassar for Erik Solheim til at det skapar velferd? Om ein plasserer datalagring klokt i høve til der folk bur kan ein nytta varmen frå desse sentra til fjernvarme og oppvarming. Det vil og avlasta straumnettet då det slepp å syta for straum til oppvarming. Er ikkje dette smart då, Solheim?

No dreier ikkje elektrifiseringa av samfunnet seg i hovudsak å forbruka meir energi, men å erstatta fossil energi med elektrisk energi. Eg er samd i at vi må sjå kritisk på forbruket vårt framover.

Vi har ingen moralsk rett å hindra resten av menneska på kloden å koma opp på vårt velferdsnivå. Det vil sjølvsagt bli utfordrande for toleevna til kloden. Eg meiner at å gå over til fornybar energi vil føra verda i riktig retning.