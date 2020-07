Er det nødvendig å være så sint?

Verden synes å bli stadig mer polarisert. Ekstreme handlinger og holdninger får om ikke nødvendigvis mer støtte, så i hvert fall mer oppmerksomhet og publisitet.

Siden jeg er en samfunnsengasjert bonde, blir det ofte til at jeg havner i diskusjoner på Facebook. Der virker debattene å bli mer polarisert, og premissene blir lagt av folk med de sterkeste meningene.

Det siste året har jeg stadig havnet i diskusjon med ekstreme veganere og klimaengasjerte. Jeg har blitt anklaget for både å være dyremishandler, mangle empati, og for å ha skyld i klimaendringer.

Jeg tror ikke folk i Norge generelt deler disse synspunktene.

Norsk landbruk er ikke perfekt, og debatt skal vi ha. Men denne formen for debatt, hvor man har et ekstremt syn og ikke vil rikke en tomme, den er ikke særlig fruktbar. Ofte er det ikke en debatt en gang, bare folk som skriker til hverandre mens de tillegger motparten meninger og holdninger.

Etter at Norge og store deler av resten av verden har hatt fokus på Covid-19 i nesten tre måneder, har vi i det siste fått en debatt om rasisme etter drapet på George Floyd.

Noe som begynte som en fullt forståelig protest mot en grusom hendelse, har delvis sporet av, for nå å handle om statuer av avdøde menn i norske byer og hvorvidt disse skal bli stående. Hvordan havnet vi her?

Kan det være at vi importerer en polarisering til et land som egentlig ikke er så polarisert? Er en dokumentarfilm fra amerikansk landbruk bevis for hvordan vi produserer maten vår i Norge? Hvilken overføringsverdi til Norge har det at man river ned statuer av slaveeiere eller sørstatsgeneraler i USA?

Jeg skal ikke påstå at jeg personlig vet hva Norges befolkning mener om Churchill, men jeg er rimelig sikker på at de fleste ikke er enig i at statuen av han bør fjernes. Jeg tror de fleste ser på Churchill som en av de viktigste personene i kampen mot Hitler og nazismen, ikke som en rasist.

Det som begynte som en protest mot politivold i USA, ender delvis opp i diskusjoner rundt symbolikken i gamle statuer.

Om du bor i Norge, er mørk i huden, eller har et navn som høres fremmed ut, er det vel viktigere for deg å bli innkalt på jobbintervju, eller slippe at folk ser annerledes på deg, enn om en statue av Churchill står på sokkel i indre Oslo?

Vi ender her som i mange andre sammenhenger opp med en debatt hvor de med de mest ekstreme synspunktene får sette premissene og det vi egentlig burde snakke om havner i skyggen.

De fleste medier har behov for klikk, eller interaksjon. Nettaviser vil ha klikk, Facebook vil ha delinger og reaksjoner. Jo mer sjokkerende, ekstremt, eller polariserende, jo flere klikk eller kommentarer, rett og slett mer respons.

Men hva gjør dette med oss ikke-radikale?

Jeg tror ikke vi som ser på oss selv som motstandere av rasisme blir oppmuntret av å høre at absolutt alle er rasister og at vi til og med er rasister uten at vi vet det selv.

Klimakampen tjener ikke på å bli redusert til en verbal slåsskamp for eller mot Tesla eller et par lokalpolitikere i Oslo.

Medlemskapet i politiske partier øker ikke når politikerne i kommunen blir anklaget for å voldta naturen, være i lomma på private selskap, og for å gi blaffen i lokalbefolkningen fordi det skal settes opp vindmøller.

Debatten om norsk landbruk blir ikke bedre av anklager om dyreplageri, manglende empati, eller klimaendringer.

Kan vi prøve å roe oss litt ned, puste med magen?

Det går an å diskutere uten helt fastlåste meninger, den du er uenig med kan til og med kan ha et poeng eller to.

En uenighet betyr ikke at motparten er ondsinnet eller uintelligent selv om dere ikke er enige. Verden består også av farger, i tillegg til svart og hvitt.

Dersom vi kunne snakke sammen uten å tillegge motparten meninger de ikke har, ikke tolke alt i verste menig, og med et utgangspunkt om at det er greit å være uenige, så hadde det blitt litt lettere for flere å delta i debatten.

Og om du har et ekstremt mål eller syn, er det faktisk mer sannsynlig at du støter folk vekk fra målet ditt der du knallhardt og kompromissløst hamrer løs på motparten, armert med de eneste riktige argumentene. Ytterkantene synes overbefolket.