Er det lov med ulvejakt i ulvesonen?

I skrivende stund foregår ulvejakt innenfor ulvesonen, det eneste stedet som er satt hvor ulvene skal få være trygge. Denne sonen er tydeligvis en vits, men det er en sak for seg.

Grunnen til at jeg skriver dette innlegget er at jeg må spørre: Det kan da umulig være lov at regjeringen tillater ulvejakt igjen, mens de er på vei til en rettssak i mars 2021 mot NOAH for å ha drept ulv innenfor ulvesonen forrige år, en sak de tapte i lagmannsretten i 2020.

Er det slik rettssystemet foregår i Norge? "Skutt er skutt, drept er drept", et skuldertrekk og så går vi videre til neste lovbrudd... for det er dette signalet regjeringen gir.

Nå drepes ulv innenfor sonen, og vi kan altså forvente at en av de store organisasjonene går til retten mot staten igjen i 2022, for de forbrytelsene som utføres i starten av 2021! Og jeg må spørre dere i Justisdepartementet: Er dette virkelig lov? Å utføre nøyaktig samme handling som de skal møte i retten for i mars?

Ikke bare viser dette en arroganse og en nedlatende holdning til norsk lov og rett. Det gir et helt feil signal utad... for når regjeringen ikke bryr seg om lov og rett her i landet, hvorfor skal jeg da bry meg?

Ulvejakta burde blitt stansa nå. Den burde aldri blitt gjennomført. Regjeringen bryter loven og slipper unna med det gang på gang - og naturen må lide igjen.