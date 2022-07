Er det i det hele tatt mulig å drive et verre vanstyre enn det vi gjør i dag?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Norsk økonomi preges i dag av pengerikelighet, men mangel på arbeidskraft. Dette i et samfunn som sentraliseres unødig på en samfunnsskadelig måte. I den nye prognosen fra Statistisk sentralbyrå vil om lag 150 kommuner svinne hen i løpet av dette århundret.

Oslo derimot får 100.000 flere innbyggere. En inflasjonsdrivende utvikling.

Utfordringene er grunnleggende. Vi har mer penger enn vi kan bruke med vår tilgjengelige arbeidsstyrke. Opp gjennom årene kommer norsk næringsliv til å trenge systematisk økt arbeidsinnvandring, spredt utover hele gamlelandet.

Men vi kan også importere tjenester. Nær uendelig mye helse-, omsorgs- og undervisningstjenester kan kjøpes i utlandet, slik at det aldri blir press i norske skjermede næringer.

Overskuddet på statsbudsjettet er kanskje ikke rare greiene sett med Finansdepartementets briller, men de ynkelige 600 milliarder kroner i år er mer enn nok til å kjøpe titusenvis av sykehjems- og studieplasser i utlandet.

Regionalt er det bare å undres over hva politikere tenker på. Det blir ikke mindre køer, eller bedre logistikk i Oslo på at vi bruker 30 milliarder på fornebubane, 60 milliarder på nye E18, eller 20 milliarder på Østfold-banen all den tid vi velger – og ja det er et bevisst valg alle partier, også Senterpartiet, tar - å ha en befolkningsvekst i hovedstadsområdet så sterk som den er.

Men inflasjon blir det av slikt. Masse fete kostnadsoverskridelser og skyhøy boligprisvekst nær de trafikale knutepunkt. Ingen renteoppgang kan bremse denne inflasjonsimpuls.

Politikerne må flytte så mye som mulig og helst seg selv ut av Oslogryta hvis denne inflasjon skal unngås. Først da lettes trykket slik at vi får mindre køproblemer og færre trengselsutfordringer.

Jeg leste forleden om en alenemor med to barn som knapt hadde råd til å kjøpe is til guttene sine i sommervarmen. Det til tross for at hennes families andel av oljefondet utgjør seks millioner kroner.

Hun rammes nå av tap av inntekt som følge av pandemien, strømkrise og elitenes foretrukne løsning på samfunnets små og store utfordringer: renteøkninger.

Sett med denne alenemors øyne: Er det i det hele tatt mulig å drive et verre vanstyre av midlene hennes enn det vi gjør i dag?

Pro rata betaler hennes lille familie 24.000 kroner i året i u-hjelp, det brukes 18.000 kroner av hennes penger på Regjeringskvartalet. Anskaffelse av en au pair, som hun har desperat behov for, umuliggjøres.

Og selvfølgelig har hun det ikke vondt nok. Til vinteren venter en ny strømkrise. Da må renta opp. Mye opp.

Kjære Skjørestad, du ser kanskje ikke her noen annen plan for å temme inflasjonen enn rentevåpenet. Bare husk at ressurssløsing, unødig sterk sentralisering og plaging av småbarnsfamilier er politiske valg. Inflasjonsdrivende valg som ingen renteøkning kan hamle opp med.