Vi kan ikke lenger godta måten innbyggerne blir behandlet på. Vi er utslitt av å protestere, og har mistet all tillit både til helseforetakene og løfter fra Stortinget. Folk har gitt opp, og veldig mange har satt seg på gjerdet fordi de ikke har tiltro til systemet og til demokratiet.

Stortinget gjorde et anmodningsvedtak om at fødeavdelingen skulle åpnes i Kristiansund, og regjeringen bevilget 25 millioner til dette. Men det var ikke i samsvar med helseforetakenes planer. Helseforetaket forsøkte halvhjertet å rekruttere. Til tross for halvhjertede forsøk lyktes de, godt hjulpet av idealistiske krefter ved Kristiansund sykehus, Bunadsgeriljaen og innbyggerne.

De åpnet 5-døgns post i tre uker, og hadde egentlig alt klart til full åpning til høsten. Men så blir planen veltet av at en må ut i svangerskapspermisjon og en får brystkreft. Den som skulle ut i permisjon var de klar over, men hun som fikk kreft ønsket de ikke å erstatte, selv om de ansatte kom med gode løsninger som direktøren ikke ønsket. I tillegg var det helt uaktuelt for helseforetaket å leie inn vikar eller leie inn fra andre sykehus, noe som er ganske vanlig på andre sykehus.

Når så helseministeren blir overbevist om at alt er gjort og at anmodningsvedtaket er oppfylt, sender direktøren ut en pressemelding om at fødeavdelingen i Kristiansund skal legges ned, bare timer etter helseministerens kunngjøring. Avdelingen hadde rekruttert cirka 19 personer som da sto uten jobb. Når det etterlyses regnskap på hva de 25 millionene som ble bevilget for å åpne fødeavdelingen i Kristiansund er brukt til, viser det seg at de er blitt brukt på andre steder enn hva intensjonen var.

I tillegg hadde Helse Møre og Romsdal endelig klart å få på plass lovpålagt følgetjeneste, som i mange år har vært mellom 25-50 prosent og hvor lokale jordmødre måtte bruke av sin fritid for å hjelpe fødende. På siste styremøte skrøt direktøren og styret over oppnådd resultat, men dagen etter ble det sendt ut sms til jordmødre i følgetjenesten om at avtalen som ble inngått for å sikre tjenesten ble oppsagt, og per i dag har de fleste sagt opp stillingene sine og vi står helt uten følgetjeneste.

Nå er det også inngått kontrakt om ny ambulansebåt for oss på ytre Nordmøre. Vi har en ettskrogs båt i dag med maksfart 44 knop, men i det nye anbudet med en toskrogs katamaran ønsker HMR en maksfart på 30 knop, det vil si ambulansebåten blir forbikjørt av rutegående fartøy i marsjfart. Det er som å bestille ambulansebiler med maksfart på 70 km/t. Tid er viktig, men for helseforetakene er det bunnlinjen som teller.

Mitt forslag er å avsette styreleder og direktør, begrunnet med at de ikke har forankret anmodningsvedtaket, bevilgninger har vært brukt feil, følgetjenesten er rasert, ambulansetilbudet forringes, og de har ingen tillit blant verken politikere eller innbyggere.

I år er det lokalvalg og jeg kan tenke meg hvordan det er med lokalpolitikere som skal forsvare regjeringspartienes politikk i valgkampen; stakkars politikere. Partimålingene den siste tiden handler ikke bare om energi, krig og matvarepriser, men også om trygghet der vi bor og et godt helsetilbud.

Er det helseforetakene som styrer dagens helsepolitikk og regjeringer kun sitter stille og kun lytter til helseforetakene? I så fall kan vi avskaffe demokratiet og bruke styringsmodeller som benyttes blant annet i Russland.

Vi kan ikke godta å ha et liksomdemokrati og bli oversett som innbyggere. Vi er ikke bare stemmekveg.

Politikerforakten bare øker, og antallet som sitter trygt i sofaen eller stemmer blankt ved valg tror jeg dessverre bare vil øke når de føler de ikke blir hørt, eller blir ignorert.

(Disse spørsmål og fakta er formidlet til helseminister, Aps og Sps stortingsgruppe, partienes hovedmail og noen representanter på Stortinget 14. desember 2022, men det er kun mottatt et svar fra en representant.)