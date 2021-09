Er det god klimapolitikk å kutte i lønnsom oljeproduksjon?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Er det godt for klima dersom Norge reduserer produksjonen av olje og gass? Det kommer an på hvordan andre oljeproduserende land svarer på våre kutt. Dersom de øker sin oljeproduksjon tilsvarende våre kutt er effekten lik null.

Dersom de ikke øker produksjonen, vil tilbudet på olje gå ned og utslippene av CO2 reduseres. For å kunne si noe om hva som skjer hvis Norge reduserer oljeproduksjonen må en gjøre antagelser om alt fra internasjonale oljemarkeder til politiske spørsmål i olje produserende land.

Alt dette er forhold det er knyttet mye usikkerhet til. Oljeanalytikerne i Rystad Energy tror at et norsk produksjonskutt vil føre til økte CO2-utslipp, ifølge andre forskere vil utslippet gå noe ned. Felles for forskerne og oljeanalytikerne er at de understreker at det er mye usikkerhet knyttet til effekten av et norsk kutt i oljeproduksjonen.

Annonse

Det er selvfølgelig teoretisk mulig at et kutt i norsk oljeproduksjon vil føre til en reduskjon av det globale CO2-utslippet. Men det blir opp til andre aktører enn den norske stat å bestemme konsekvensene av våre produksjonskutt. Andre oljeproduserende land får da valget mellom økte inntekter eller å følge et eventuelt norsk eksempel. Den norske stat har da liten eller ingen kontroll over at de milliardene vi oppgir i inntekt faktisk vil føre til en reduksjon av det globale CO2 utslippet.

Senterpartiet vil etablere et statlig investeringsfond på 10 milliarder kroner til hjelp for grønne bedrifter og industri gjennom strategiske investeringer og langsiktige lån. Staten kan også starte nye utdanningslinjer som utdanner fremmtidens oppfinere og ingenører. Det kan etableres skatteinsentiver og kapital for grønne gründere, tilrettelegges for nye forskningssentre og næringsklynger.

En satsing på teknologi kan også bety at vi får etablert fagmiljøer som kan støtte andre norske eksportsektorer som baserer seg på teknologikompetanse. Den største fordelen med teknologiutvikling, foran kutt i oljeproduksjon, er at vi har kontroll på alle faktorene som bestemmer om politkken fører til reduksjon av utslipp. Vi kan lære av erfaringer fra hvilke satsinger som er velykkede og stadig forbedre tiltakene.

La oss se for oss at vi klarer å utvikle teknologi som både er lønnsom å ta i bruk og som reduserer utslipp. Vil andre land ta de nye løsningene i bruk? Så lenge teknologien er lønnsom, har vi liten grunn til å anta at andre land ikke vil ta denne teknologien i bruk. Uavhengig av deres klimaengasjement og verdier er de fleste interessert i å ta i bruk løsninger som lønner seg.

Et stopp i lønnsom norsk oljeproduksjon kan i beste fall føre til små kutt i utslipp globalt. I verste fall kan utslippene gå opp globalt som følge av at land må skifte fra gass til kull. Det vi er helt sikre på er at det vil ha en negativ effekt på norsk økonomi. Norsk oljestopp er ikke et sikkert eller godt tiltak for å redusere utslipp globalt. Målrettet teknologiutvikling er et tryggere og bedre tiltak som vil styrke heller en å svekke norsk økonomi.