Er det feil å være veganer?

De støtter definitivt bonden ved å spise frukt og grønt, men de har tatt et valg ved å ikke spise animalskt av forskjellige grunner som bør være opp til hver enkelt å bestemme.

Dyrevelferd er nok en av de største grunnene slik jeg har forstått det og det er ikke uten grunn. (Jeg er ikke veganer selv).

Les også: Det nytter å samarbeide for bedre dyrevelferd

Men for oss som følger rovviltpolitikken på nært hold, følger også med på dyrevelferd den enkelte bonde velger å utsette dyra for. Ikke nødvendigvis sauenæringen som kaller seg direkte berørt av rovdyr grunnet utmarksbeite, pelsdyroppdrett der dyr gnager av seg kroppsdeler, kyllingoppdrett som fores til det ugjenkjennelige og hankjønnet går levende i kjøttkverna. Svineindustrien hadde et eget tv innslag der vi fikk en smakebit på hva som foregår i det skjulte. Dyreindustrien ropte enkelttilfelle og anmeldte vedkommende som avslørte de...

Annonse

En veganer har tatt et standpunkt på at de ikke vil være med på støtte den formen for dyreproduksjon og det bør respekteres.

Etter å ha sett svineindustriens hemmeligheter tok det lang tid før jeg kjøpte en kotelett igjen. Men jeg gjorde det og gjør det ennå....Litt i skam.

Veganere blir idioterklært for sine spisevaner. Jeg kjenner mange veganere, men ingen av de er idioter.

Men mulig motstanderne av veganere og personene i kjøttindustrien kjenner flere veganere enn meg? Derfor de kan dømme de som idioter?

Veganere er for dyrs rettigheter. Noe som er lovfestet, men brytes daglig. Mattilsynets tilsyn virker som en gedigen bløff der de gir advarsler på advarsler til den samme bonden som får ufortrødent drive videre i samme banene til de er lei masinga fra fortvilte durevernere og veganere. Er det sånn vi skal ha det? Kanskje flere burde bli veganere av hensyn til både klima, miljø og dyrevelferd?