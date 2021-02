Er det Bondelaget som skal føre kommunepolitikken?

I ein kronikk går bondehøvding Lars Petter Bartnes i rette med dei kommunene i Gudbrandsdalen som gjev økonomisk støtte til nytt slakteri i Gudbrandsdalen. Det burde han halde seg langt unna.

Heldigvis fekk han ikkje med seg Småbrukerlaget på dette. Bartnes angrip både kommunene og dei bøndene som leverer til private slakteri. At han og mange bønder er trufaste mot Nortura må være opp til kvar enkelt produsent å avgjera. I distrikta og utkantene er alle like viktige. Det er ikkje noko A- og B- lag av produsenter.

Heldigvis er det att mange bønder her, i alle størrelser, og dei leverer til alle slakteri. Det er ljos i glasa i husa til både dyr og folk, og jorda blir halde i hevd, det samme blir og beitemarka, både på inn og utmark.

Enn så lenge.

Annonse

Hadde Nortura hørt på sine medlemmer som sokna til Otta-anlegget, hadde ikkje dette blitt noko problem. Det blir gjort forsøk på å framstille samvirke som om at det er bøndene som bestemmer, som tidligere leverandør kjenner eg meg overhodet ikkje att i den framstillinga. Det er berre når selskapet taper for mykje av kapitalen sin at leverandørene blir spurt.

Faglaga er med i omsetningsrådet, der blir prisene på det forskjellige dyreslag vedtatt. Prisene skal hindre overproduksjon, men og hindre underproduksjon. Kvifor har ikke for eksempel sau - som det har vore eit stort underskudd på - fått auka prisen?

Bondelaget seier at dei tek ansvar… Ja vel, for kven? Når arbeidsplasser forsvinn i distrikta der råstoffet er, må og Bondelaget forstå at det er eit stort tap for heile lokalsamfunnet. Vi kan ikkje klare oss uten arbeidsplasser, så enkelt er det. Vi må ha skular, gamleheimar, og alt anna eit lokalsamfunn treng for å eksistere. Da er ikkje sentralisering rette medisin.

Den norske befolkninga et stadig mindre kjøtt. Samtidig aukar importen for at oppdrettsnæringa skal få selt sine produkt. Er importen noko faglaga bør ta opp i jordbruksforhandlingene? Eller må samvirke tenke nytt? Skal alt kjøtt gå i samme kverna? Bør det gjevast ein meirpris for dyr som har gått på utmarksbeite? Er det rett at kopplam skal ha kvalitetstillskudd?

Både Nortura og dei private slakteria har godt av at det er konkurranse, det er med på at det til ein viss grad held oppe ein altfor lav pris på bondens produkt. Samvirke vart etablert for å styrke bonden økonomisk, nå er det ikkje lenger slik. Spørsmålet er da, er samvirke blitt like Norske Skog? Prøver dei å gape over for mykje?

Det betyr vel lite for den enkelte produsent kor overskuddet blir av, så lenge det ikkje går tilbake til dei som produserer maten. I samvirke går vel mesteparten til millionlønner og fallskjermer til direktører .

Dei private tek ut det dei vil av sine bedrifter. Bøndene har i så måte att like lite i lommeboka.