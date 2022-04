Er de små, idylliske melkeprodusentene en saga blott?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det vil skuffe stort, og ikke minst overraske, om ikke situasjonen blir tatt på alvor, og fulgt opp med et helt nødvendig økonomisk løft, som virkelig monner!

Alle matprodusenter står i tidenes skvis.

Kjøttprodusenter melder kollektivt inn hele besetninger til slakt, kornprodusenter verken gjødsler eller sår mathvete, og de små og mellomstore melkeprodusentene legger ned anmass om ikke det skjer noe drastisk, og det fort.

Det er sagt i utallige taler at Hurdalsplattformen ligger fast og selvforsyningen skal opp til 50 prosent, hvordan det skal oppnås med en truende nedleggingssunami er for meg en gåte.

Den største nedleggingen finner vi blant små og mellomstore melkeprodusenter.

Tallenes dystre tale kommer fram i Nibio sin rapport som har kartlagt situasjonen blant bønder i Vestland i forhold til krav som slår inn i 2024.

I 2024 skal alle melkebesetninger ha velferdsbinger og det innføres beitekrav på 16 uker for dyr som står på bås pluss mosjonskrav gjennom året, etterfulgt av nye krav 2034 om løsdrift i all melkeproduksjon

Krav som er fylt med gode intensjoner, men uten økonomisk dekning.

Stadige nye krav til dyrevelferd og innføring av ny teknologi i produksjonen, er en større utfordring i Vestland enn mange andre områder.

Små driftsenheter, vanskelig arrondering med mange små og spredte teiger, og jord som ikke tåler beitetrykk er ett av særtrekkene med jordbruket her.

Når vi også opplever kostnadsøkning på alle innsatsfaktorer er det ikke stort mer som skal til for å velte lokal matproduksjon.

Det oppsiktsvekkende i rapporten er at også bønder med løsdriftsfjøs har meldt at de legger ned hvis det ikke kommer en endring i den økonomiske situasjonen.

De legger ikke bare ned melkeproduksjonen og går over til annen produksjon, de legger ned hele drifta, med alle uønskede konsekvenser det får.

Norge har alltid vært stolt over de små og mellomstore brukene som produserer den reneste maten på norske ressurser, og med en helt minimal bruk av antibiotika.

Nesten den sunneste maten i verden!

En matproduksjon i hele landet, som holder folk i arbeid og jord i hevd, som trekker turister til distriktene og holder kulturlandskapet åpent.

Det er viktig å sikre egen matforsyning, men med krig i Ukraina, klimaendringer og vage trusler om kommende matmangel er det helt avgjørende, Norge kan ikke lengre sitte stille i båten.

Vi må kanskje se til Finland, Østerrike eller Sveits?

Eller kanskje Tyskland, som nå velger å ta i bruk matjord som har lagt brakk, og som sår i kantsoner.

Norge er ett så økonomisk sterkt land at det å investere i egen mat skulle vært den største selvfølge. Vi kan i alle fall ikke satse på å kjøpe maten ut av andre menneskers hender som ikke er like godt stilte som oss.

Årets oppgjør er ett «være, eller ikke være» for landbruket.

Jeg håper virkelig at alvoret i situasjonen snart går opp for våre politikere, for, som ett gammelt jungel-ord sier «vi kan ikke spise penger».