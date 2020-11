Er Akershus-kua problemet?

Nationens Hans Bårdsgård kjemper for mindre grasdyrking og mer korn i kornområdene. Det er helt legitimt og greit. Men bildet er sammensatt, og dette er ikke et spørsmål om enten-eller.

I sin siste kommentar (12. november) påstår Bårdsgård at vi bondelagslederne i kornområdene er krenka, og agerer slik at tillitsvalgte i andre deler av landet ikke tør å si hva de mener. Det er en udokumentert påstand vi ikke kan forsvare oss mot. Men det høres pussig ut.

Vi har alle våre roller. Det bør ikke være overraskende at lederne i Akershus og Østfold Bondelag jobber for bøndene i Akershus og Østfold. Men å si at vi skremmer andre til taushet stemmer ikke med den virkeligheten vi opplever. Så seint som i Bondelagets årsmøte i oktober ble vi fylkeslederne her på Østlandet solid nedstemt, nettopp i fordelingspolitikken.

I Bondelagets næringspolitiske program står det nå at Bondelaget går inn for at økning i ammekuproduksjon skal skje i sone 5-7. Vi fikk altså ikke gjennom vårt syn, at økningen bør komme i grasområdene, uavhengig av sone.

Mitt ønske og mål er at alle bønder i hele landet skal ha mulighet til å utvikle garden sin slik at gardens ressurser brukes klokest mulig, og bonden kan utnytte den samlede kompetansen og interessene han og familien har. Som Akershus-leder er jeg sjølsagt spesielt opptatt av at dette også skal gjelde Akershus-bøndene. Heller ikke her skal nye brukere tvinges til å hoppe opp i tøfla til far.

Akershus er et av de store kornfylkene. Det blir hevdet at det dyrkes stadig mindre korn i kornområdene. Det er muligens et litt forelda syn. Ifølge statistikken fra Landbruksdirektoratet gikk store kornområder ut av produksjon i åra fra 2005-13, det var i denne tiden fokus på økt kjøttproduksjon. Men fra 2013 til nå har kornarealet vært stabilt her på Østlandet, med små variasjoner fra år til år.

Ser man på grasbaserte produksjoner, har vi ikke hatt økning i kutallet her i Akershus siden år 2000. Faktisk har vi en nedgang på 9 prosent, ca 800 kuer.

Kornøkonomi er viktig i Akershus. Vi har de siste tre åra prioritert opp IBU-midler til korntørker med lager, og anlegg og lager til grøntproduksjon. Når vi prioriterer korn, kan vi ikke samtidig prioritere alle andre produksjoner. Vi har derfor de siste åra nedprioritert midler til ammekufjøs, men har gitt støtte til unge brukere, og til oppgradering og fornying av eksisterende fjøs.

Problemet her er at det er alt for lite investeringsmidler. Potten var tom allerede i juni.

Det er gjort mye for å øke kjøttproduksjonen. I de siste fem åras jordbruksoppgjør har det vært gitt økning i tilskuddene til ammekuprodusenter. Økningen er, til sammen over fem år, tre ganger så høy i sone 5-7 som for tilsvarende bruk i de andre sonene. Det er et uttrykk for at staten og bondeorganisasjonene er enige om å styrke insentivene til kjøttproduksjon i områdene der man ikke kan drive med korn. Alle er enige om at dette er viktig. Samtidig blir det ikke verre å drive med ku på Lurøy av at det beiter noen kuer i Lillestrøm.

I perioden 2013-19 har antallet ammekyr i Norge økt. Antallet har gått opp over absolutt hele landet. Vi produserer altså mer kjøtt innenlands enn før 2013.

Likevel har vi en stor underdekning av storfekjøtt. Vi importerer kjøtt tilsvarende produksjonen fra 50 000 ammekyr. Det er rom for økt storfekjøttproduksjon.

Hva tenker Bårdsgård konkret om virkemiddelbruken framover? Hvor dårlig tenker han det skal være for de få her som har investert i nye fjøs for storfe og satsa framtida på det?

I Akershus jobber vi som sagt for bonden i Akershus, noe annet skulle tatt seg ut. Det betyr ikke at vi ikke har hele landet i tankene i jobben vi gjør.