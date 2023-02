Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Eg var ein av dei som og var glad då langtidslagra norsk frukt blei annonsert, slik at me skulle kunna nyta norsk minst fram til til årsskiftet og jamvel lenger. Sorten Rubinstep er då kanskje den sorten som det skal satsast mest på ser det ut til.

Annonse

Men eg må spørja: Har ikkje aroma og smak i det heile blitt vurdert og utprøvd for sorten Rubinstep etter langtidslagring? Diverre må eg etter eiga røynsle venda tommelen ned for langtidslagra Rubinstep.

Aroma og smaken er ikkje i det heile jamførbar med det eplet me kunne nyta tidlegare på hausten. To gonger har eg prøvd innkjøp av langtidslagra Rubinstep. Sist gong valde eg meg ut store fine eple av sorten. Men akk: Smaksopplevinga var like dårleg begge gongene. For meg blir det ikkje fleire innkjøp av langtidslagra Rubinstep eple.

I avisartikkelen blir det klaga på inntaket av sorten frå kjedene si side. Men grunnen til omsetnadssvikt er meiner eg heller er sviktande interesse frå kundane si side over ein eplesort, som ikkje etter langtidslagring held mål nårt det gjeld smak og aroma. Min personlege konklusjon er: Eplesorten Rubinstep eignar seg ikkje til langtidslagring!