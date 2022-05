Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Til Signhild og andre modige kvinner som står fram med sine historier: Takk. For at dere tør der jeg tiet. For at dere er sterke der jeg var svak. For at dere har tydelige stemmer der min sviktet. Jeg beklager at jeg ikke gjorde mer. Ikke sa fra høyere. Ikke tok opp kampen. Ikke beskyttet dere bedre.

Å skrive dette har vært vanskelig. Fordi det er hendelser som ligger langt tilbake i tid. Fordi det handler om en yngre, mer naiv og mer sårbar versjon av meg selv. Fordi det handler om en kultur og sosiale koder jeg ikke så omfanget av. Fordi jeg har tiet lenge. Fordi det handler om et miljø jeg ikke lenger er del av. Fordi det handler om enkeltindivider som har gått videre i sine liv.

På 1990- og 2000-tallet var jeg politisk aktiv i Senterpartiet. Først i ungdomspartiet på lokalt, fylkes- og nasjonalt nivå. Så som tillitsvalgt og folkevalgt på lokalt, fylkes- og nasjonalt nivå i partiet. Jeg har deltatt på et utall møter, årsmøter, landsmøter, seminarer og konferanser med og uten overnatting, med og uten alkohol, i regi av ungdomsorganisasjonen, partiet og ulike samarbeidspartnere.

Det har vært mange hyggelige, lærerike, spennende, morsomme og interessante opplevelser. Og en del situasjoner jeg fint kunne klart meg uten. De fleste med godt voksne menn på alder med faren min, men også med jevnaldrende gutter.

Menn som fortalte grisevitser i middagstalen. Han som trakk meg inn på et toalett, tok fram tissen sin og insisterte på at den var større og bedre enn min daværende kjæreste sin. Han som alltid drakk for mye, insisterte på å danse tett inntil og klå.

Han som gne skrittet sitt mot rumpen min da vi sto i kø ved matserveringen. Han som alltid sa jeg burde ha kortere skjørt og dypere utringning om jeg ville opp og fram. Han som da jeg var 17 år spurte om jeg var jomfru fordi det kunne veie opp at jeg var mørkhåret.

Han som sa at jeg ble nominert fordi jeg hadde store bryster og fin rumpe. Han som dro meg inn på et kontor, lukket døren, holdt meg fast og stakk tungen ned i halsen min. Han som trodde stev med seksuelt innhold fungerte som sjekketriks på unge jenter. Han som sa han ville rive av meg bunaden for å se hva slags undertøy jeg hadde på.

Han som tilbød meg fast plass på stortingslisten mot seksuelle tjenester. Han som under en skoledebatt strøk meg på låret gjentatte ganger. Han som sa han ble kåt da jeg var på talerstolen. Han som ikke tok nei for et nei og prøvde å tvinge seg på meg på en fest. Listen er lang. Dessverre.

Selvsagt sa jeg fra. Til de som var voksne da jeg selv ikke var det. Til de som hadde ansvar for arrangementet eller i partiet. Episoder ble skjøvet under teppet eller bortforklart. Noen ganger ble jeg ikke trodd. Ingenting endret seg unntatt min selvfølelse og oppførsel. Jeg la bånd på meg, tilpasset meg, var ikke meg selv fullt ut. Begynte å advare andre: Han må du aldri være alene med, aldri danse med, ikke drikke sammen med.

Til unge jenter (og unge gutter) som vil være aktive i politikken: Det er spennende, morsomt og lærerikt. Dere får venner for livet. Dere får en unik kompetanse og lærer å lage politikk. Det trengs kloke hoder i politikken. Noen ganger kan det være kjipt. Det kan skje ting som ikke skal skje. Si fra. Støtt hverandre. Ta vare på hverandre.

Til menn i politikken: Hvorfor tier dere? Hvorfor sier dere ikke tydelig ifra at slik oppførsel aksepterer vi ikke? Hvorfor er det greit å behandle unge kvinner på denne måten? Hvorfor tillater dere at kvinner blir behandlet på en måte dere selv ikke hadde akseptert å bli behandlet?

Hvorfor bortforklarer dere handlinger med at han var full, forsto ikke, trodde hun ville, det skjedde bare en gang? Har dere så mange kloke, flinke talentfulle ungdommer som står i kø for å være med at dere har råd til å skusle med talentene på denne måten?

Min historie ligger mange år tilbake i tid. Nyere hendelser viser få tegn til endring. Det er på tide å ta alle kvinnene som har tilsvarende opplevelser på alvor. Det må stoppe nå.

Dette innlegget ble først publisert på Else Marie Stuenæs sin facebook, og er gjengitt med tillatelse fra skribenten.