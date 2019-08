EØS-utredning verdt null?

Hvordan kan hun si det? Bryr hun seg om Norge i det hele tatt? Det kan man lure på, når hun også sier at man skal ofre noe nasjonal kontroll for å innfri større mål. Hvilke større mål? Er det store målet et fullverdig medlemskap? Det er vel det som ligger bak.

Vi har lagt energien vår i hendene på EU, vi har lagt Finanstilsynet til EU, og nå er det en ny energipakke som ligger på beddingen fra EU. Den levner ingen tvil! Det er EU og Acer som skal styre regnet og snøen som faller ned over Norge, samt vinden som blåser!

Erna Solberg snakker om et «brexit» for Norge og hva det vil føre til. Snakker hun da mot bedre vitende? I artikkel 120 i EØS-avtalen står det jo at hvis Norge sier opp EØS-avtalen, så ligger handelsavtalen vi hadde i bunn. Så for Norge sin del blir det ikke noe «brexit».

Når man nevner brexit, ja, da kan man jo lure på hvor «demokratisk» EU er. Det er ingen retrettmulighet, og EU opptrår som om de er hevngjerrige. Det er ikke demokrati. Jeg husker at daværende leder i Høyre Jan Petersen sa under siste partilederdebatten i NRK før valget om EU-medlemskap: «Det er bare å melde seg ut». Det er visst ikke bare å melde seg ut, det har Storbritannia merket.

Trine Skei Grande sier at folket ville ha EØS, da lurer jeg på om hun husker en folkeavstemning jeg ikke gjør, det må være en folkeavstemning fra fantasiverden det.

Få alt på bordet og gjøre en ordentlig utredning. En EØS-utredning er ikke null verdt, den er gull verdt!