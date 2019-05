EØS og avviklingen av velferdsstaten

Forordninger og direktiver renner inn, og ingen av dem som skriver disse kan kastes ved valg. At en såkalt handelsavtale skal brukes til å forandre og fjerne retten til å forme nasjonal politikk, er et rent overgrep begått av de som kuppet EØS inn i Norge i 1992. Gro Harlem Brundtland ga beskjed allerede i 1988 at departementene skulle tilpasse seg EU uten folkelig mandat til det. De nye såkalte handelsavtalene handler minst om handel og mest om beskyttelse av kapitalen og dens eiere.

Det nyliberalistiske prosjektet som EU er, har skadet Europa og de landene de har såkalte handelsavtaler med. EU skader vanlige folk og gjør mange svært fattige. De lempet bankgjeld som er privat gjeld over på nasjonalstatene men ga vanlige folk skylden. En må tilbake til 1930-tallet for å finne noe som ligner på nedskjæringene i offentlige budsjetter etterpå.

Sosialdemokratiske partier i Europa inkludert Norge, fører en reaksjonær politikk fra 100 år tilbake. Forskjellen på høyresida og Ap har vært så liten at det er umulig å se forskjell.

«Velferdsstaten er gone», sa Mario Draghi. sjef for ESB.

EU avvikler demokratiet og gjør folk hjelpeløse. Derfor øker ytre-høyrepartiene i alle land og vi ser at nynazisme og fascisme utvikler seg. Rasisme i flere partier har vi fått i Norge også. Når partier snakker om «de andre og oss» bør det blinke rødt hos tenkende mennesker.

Lønninger kuttes og angrepene på ansatte/tillitsvalgte og fagforeningsknusing er velkjent metode også i Norge.

Finanskrisen ble muligheten for den sjokkterapien som brukes overfor lønnsmottakere, trygdede og pensjonister i hele EØS-området. Målet med denne politikken er å avvikle velferdsstaten og nedkjempe fagbevegelsen. Det er på denne måten europeiske kapitalinteresser styrker konkurranseevnen globalt og øker sin egne profitt.