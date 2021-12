EØS-midler til Polen?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Polen pågår det en demontering av grunnleggende rettsatsprinsipper. Det er den polske regjeringen under ledelse av «fred- og rettferdighetspartiet» PiS som fører an.

Tre ledende jurister ved Universitetet i Bergen (Cyndecka, Einarsen og Holmøyvik) er naturlig nok mest opptatt av det angrepet regjeringen foretar imot landets egen grunnlov, hvor det forutsettes vanntette skott mellom lovgivende og dømmende makt.

Det er ikke lenger tilfelle i Polen hvor PiS innsetter partitro dommere – med eller uten fullverdig utdannelse – i dommerstillinger. I tillegg har en ny grunnlovsdomstol blitt etablert med det formål å overprøve domsavsigelser hvis en domstol har konkludert i motsetning til PiS sin politikk.

Penger taler og Polen er den største mottakeren av EØS-midler. I perioden 2014-2021 mottar Polen over 8 milliarder kroner. På statsbudsjettet for 2022 tar regjeringen sikte på å utbetale 1,620 milliarder kroner til Polen. Kun 55 millioner går til sivilsamfunnet, mens 1,565 milliarder utbetales til polske myndigheter.

Norge er forpliktet til å bidra til samfunnsutvikling i en rekke land i Europa. Spørsmålet er derfor ikke om EØS-midlenes berettigelse, men om vi som internasjonalt anerkjent rettsnasjon, kan fortsette å støtte et regime som «demonterer rettsstaten og sitt eget demokrati ved å knuse maktfordelingsprinsippet og undergrave sentrale menneskerettigheter, som kvinners og skeives rettigheter, ytringsfrihet og rettferdige rettsprosesser,» slik juristene hevder?

Norge har tidligere stoppet utbetaling av EØS-midler til regioner i Polen som erklærte seg om LGBT-frie soner. Da denne realiteten slo inn, valgte flere av regionene å snu i spørsmålet.

Av det lærte man to ting: Overbevisningen stakk ikke dypere enn at en pengesum fra Norge var nok til å få dem til å endre mening. For det andre var EU ikke imot dette; det kom ikke et knyst av kritikk fra EU-kommisjonen imot Norges opptreden her. Det kan kun tolkes som en anerkjennelse av norske vurderinger.

EU har selv valgt å holde tilbake langt større summer til Polen enn det norske EØS-bidraget. Dette er midler som er øremerket utviklingsprosjekter etter pandemien. Likeledes har EU-domstolen ilagt Polen dagbøter for gjeldende rettsstatus i landet.

Europabevegelsen er tuftet på et liberalt demokratisk grunnlag. Det betyr blant annet at vi kjemper for vanlige rettsstatsprinsipper hvor det er skille mellom lovgivende og dømmende makt, hvor mindretallets rettigheter er ivaretatt og hvor det er reell ytringsfrihet.

Situasjonen i Polen og retningen landet beveger seg i, er mildt sagt utfordrende i lys av slike grunnleggende verdier. Er det da rett at Norge som økonomisk bidragsyter, lukker øynene for dette?