Over 60 prosent sier ja til EØS-avtalen mot 20 prosent nei.

Selv i nei-partiene SV og Senterpartiet er det flertall for avtalen. Vi kan være uenige om enkeltsaker, men i det store og hele har EØS-avtalen tjent oss godt.

I de siste årene med internasjonal uro, geopolitiske spenninger og handelskrig har EU vært et trygt anker. EU har stått opp for internasjonalt samarbeid og demokratiske verdier når Trump har satt dette i spill. EØS-avtalen knytter oss heldigvis tett til EU.

Koronakrisen har vist verdien av EUs tette samarbeid. Etter noen kaotiske dager i mars der de fleste land stengte grensene, var det EUs opprettelse av transportkorridorer som sikret at varetransporten fikk fortsette nærmest uhindret.

EUs samarbeid sørger for et samordnet innkjøp og fordeling av vaksine. På grunn av EØS-avtalen får Norge nyte godt av dette, i praksis ved at EU-medlemmet Sverige får en større kvote som selges videre til oss.

Til tross for korona tar EU ledertrøya i det grønne skiftet. EU vedtar i disse dager et ambisiøst budsjett for de neste sju årene og en krisepakke på 750 milliarder euro. En stor andel skal gå til grønn omstilling og oppfyllelse av nye og ambisiøse klimamål. Dette skaper også nye muligheter for norske bedrifter som har teknologi og grønne løsninger. EØS er viktig fordi avtalen gjør oss til del av EUs grønne indre marked.

Dette er ikke tiden for skape usikkerhet om EØS-avtalen. I dagens situasjon trenger vi mer samarbeid, ikke mindre. I Storbritannia har det vært fire år med kaos etter at Boris overtalte britene til å gå ut av EU. Fremtidige norske regjeringer må ikke så tvil om EØS-avtalen.