EØS’ demokratiske underskudd og den beste løsningen

Med Brexit rett rundt hjørnet har det vært mye snakk om både Norges og britenes forhold til EU. Mange i Storbritannia er redde for det svære demokratiske underskuddet som er fremlagt i avtalen som nå skal igjennom det britiske parlamentet.

I Norge har debatten om det demokratiske underskuddet rast i flere år. Løsningen den ytre-neisiden legger frem om å gå ut av EØS, er lite gjennomtenkt og svært ødeleggende. Ja, EØS har et demokratisk underskudd, men løsningen er ikke å skrote Norges viktigste avtale, men heller å bli med i EU.

Mange på ja-siden har lenge ikke turt å prate om det demokratiske underskuddet i EØS-avtalen. De anerkjenner at det er et problem, men som en hakkete plate hopper de tilbake til at det er det beste alternativet som finnes, at å gå ut av EØS ville vært en katastrofe for norsk økonomi og at å søke om medlemskap er ikke realistisk i dagens politiske landskap.

Dette er en oppskrift på mer radikale løsninger og viser en mangel på handlingskraft. Den eneste måten Norge har å påvirke EUs politikk på, er ved å true med å bruke reservasjonsretten. Noe som rett å slett ikke er et alternativ lenger. Reservasjonsretten er en politisk løsning som ble skapt for mange år siden. Da var EU et annerledes og svakere system. Politikken de la fram, var enklere og lettere å «stoppe» ved noe som en reservasjonsrett.

Siden den gang har EU utviklet seg mye. Mange mener at det har gått i feil retning, at EU har blitt overstyrende, mer føderalt og sentralstyrt og at EU har svekket nasjonalstatene innad i systemet.

Dette mener jeg er helt feil. Jeg ser et EU som i større grad tar vare på sine borgere og fremtidige generasjoner. EU er et revolusjonerende solidarisk velferdssystem. Unionen jobber konstant med å styrke tidligere svakheter som for eksempel arbeidslivsrettigheter, er best på klimapolitikk og jobber med å styrke og ta vare på sine medlemsland. Siden 1994 har EU iverksatt reformer som har gitt mer makt til folket gjennom Europaparlamentet samtidig som de har ivaretatt nasjonalstatenes makt i Rådet.

Politikken som EU jobber fram nå, er mer kompleks enn tidligere. Dette er ikke en svakhet. men heller en styrke, som ivaretar interesser regionalt i Europa som tar hensyn til sine medlemsland.

En reservasjonsrett er en gammel politikk som ikke ivaretar norske interesser. Vi står per i dag uten noe å si. Løsningen er ikke å rasere Norges forhold til vår nærmeste og viktigste allierte, handelspartner og partner i bistand og kampen for menneskerettigheter. Å ta Norge ut av EØS, vil være like komplisert som Brexit. Det er ikke et spørsmål, engang. Norges arbeidsliv ville blitt forkrøplet, industrien ville slitt med å holde produksjonen oppe, Norges økonomiske fordeler ville kjapt forsvunnet.

Det finnes en enkel løsning på det demokratiske underskuddet EØS gir oss, men som samtidig lar oss, beholde alle godene EØS har gitt oss. Goder som å kunne selge våre varer til det europeiske markedet, som å kunne reise rundt i Europa fritt uten å måtte vise pass eller å forholde seg til hvor lenge en kan være der, å kunne bosette seg og jobbe hvor som helst, og mye, mye mer.

Løsningen er å bli med i den Europeiske Union. Medlemskap i EU ville gitt Norge en representant i Rådet, en representant i Kommisjonen, og ville gitt oss muligheten til å velge våre egne representanter til Europaparlamentet.

Det argumenteres ofte om at vi ville fått en liten representasjon. Det er også feil. I både rådet og kommisjonen ville Norge stått likestilt med land som Tyskland og Frankrike. Der har alle land bare én stemme hver. Nei, vi ville ikke hatt like stor representasjon som de store landene i parlamentet, men det er bare rettferdig. Norge ville derimot hatt en mye bedre representasjon per innbygger enn det de store landene har.

Medlemskap ville gitt Norge påvirkningskraft. Der norske ministre tidligere har måttet gå ut av rommet for å vente på at andre land skulle ta avgjørelser for oss, kan Norge med EU-medlemskap bli med og forme fremtidens politikk i Norges interesser.

Demokrati fungerer bare hvis man deltar. Slik er det ikke bare i EU, men i Norge også. Gamle løsninger som blir gjentatt om og om igjen, enten det er å beholde EØS eller å rive ned avtalen og forhandle noe nytt, må vi gi slipp på. Det er på tide å tenke på norske interesser og våre fremtidige generasjoner. Det er på tide å bli medlem i EU.