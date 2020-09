EØS-avtalen hindrer et velorganisert arbeidsliv

I sommer kom beskjeden om at ESA sendte en skriftlig advarsel om at norske regler for å bekjempe sosial dumping ved å begrense antall underleverandører en entreprenør kan ha, bryter med EØS-rettens frie flyt av tjenester. De varslet i samme slengen om at lokale modeller som Oslo- og Skiensmodellen, som stiller en rekke krav til et seriøst arbeidsliv, også kan være ulovlige.

Dette føyer seg bare inn i rekken av eksemplene som viser et helt tydelig faktum: EØS-avtalen hindrer norske myndigheter fra å stille de kravene som må til for å sikre et trygt og velorganisert arbeidsliv. EØS-avtalen legger til rette for at stadig flere arbeidsfolk i Norge må stå med lua i hånda.

Lista over EU-politikk som ødelegger for et velorganisert norsk arbeidsliv til fordel for ukontrollert arbeidsinnvandring og fri konkurranse i EØS-området, er lang. Man kan også nevne tjenestedirektivet (2009), som Senterpartiet tok ut dissens på i regjering. Dette direktivet var med på å fjerne flere av våre virkemidler for å regulere arbeidslivet vårt, og overlot med det mer av politikken til overnasjonale domstoler.

Håndhevingsdirektivet (2017) gjorde viktige norske tiltak mot sosial dumping ulovlige. I tiden framover kommer også EUs arbeidsmarkedsbyrå (ELA). Som vi ser med andre EU-saker, som energimarkedspakkene og jernbanepakkene, er det helt logisk at også ELA gradvis blir en betydelig mer inngripende ordning det norske arbeidslivet. Det er uheldig for norske arbeidsfolk, som tross alt er bedre stilt enn sine kollegaer i EU og kan stå i fare for å miste sine rettigheter.

Det er heller ingen hemmelighet at ukontrollert arbeidsinnvandring fra EU utenfor Norden presser norske lønns- og arbeidsvilkår nedover i en rekke bransjer. Etter EU-utvidelsen i 2004 har vi sett at det kommer dyktige arbeidere fra Øst-Europa til Norge, og at disse har vesentlig lavere krav til lønns- og arbeidsvilkår enn arbeidstakere som er fast bosatt i Norge. Denne ukontrollerte arbeidsinnvandringen har særlig kommet i bransjene bygg/anlegg, industri og hotell/restaurant.

De negative effektene av denne arbeidsinnvandringen har særlig rammet flyktninger og asylsøkere som er innvilget opphold i Norge, folk med delvis arbeidsevne, samt ufaglært og lavlønnet arbeidskraft. Med andre ord rammes de som allerede har den vanskeligste situasjonen i arbeidsmarkedet.

Vi har hele tida blitt fortalt fra ja-sida at medlemskapet i EØS skal bidra til å gi et mer velorganisert arbeidsliv. Dette er grunnleggende feil. EØS er ingen sak, men en samfunnsorganisering som bryter med vår tradisjon for at det er Stortinget, altså folkestyret, som skal styre arbeidsmarkedet. Summen av alle direktivene, ESA-avgjørelsene og den ukontrollerte arbeidsinnvandringen, er at seriøsiteten i det norske arbeidslivet svekkes sterkt.

Løsningene som sikrer trygghet, forutsigbarhet og velorganisering finner vi i innenfor landets grenser, og ikke gjennom EØS-avtalen.