EØS-avtalen er et kamuflert EU-medlemskap - Norges befolkning sa aldri ja

Sveits gikk derimot i motsatt retning og ga folket en mulighet til å stemme over EØS-avtalen og det ble et tydelig nei. Siden vi allerede hadde stemt nei til norsk EU-medlemskap, så turte vel ikke flertallet av stortingspolitikerne å lage en folkeavstemning i forbindelse med EØS-avtalen, siden denne muligens også ville blitt nedstemt av det norske folket.

Det skulle bare være en bilateral handelsavtale, men i dag vet vi at det er blitt mye mer enn dette og blitt noe helt annet enn bare en handelsavtale.

Det har blitt nærmest en etablert praksis at Norge innlemmer EU sine lover i norsk rett og disse lovene skal til enhver tid gå over norske lover. For å unngå store EU-debatter og mye bråk i befolkningen rundt dette med å gi vekk norsk suverenitet og retten til å bestemme ting i Norge, så gir man bare bort litt og litt hver gang også sier en at det er ikke så alvorlig.

En gjør dette for eksempel i form av at en innlemmer energimarkedspakke 1, så 2, så 3 også 4 etter hvert. Om en ser virkningen av hver pakke fra EU, så er gjerne ikke suverenitetsavståelsen den største, men ser du alle i sammenheng så er norsk suverenitetsavståelse og tap av selvråderett ganske betydelig. Etter disse pakkene er vedtatt i stortinget, så blir de innlemmet i EØS-avtalen som gjør det enda vanskeligere å gå ut av dem.

Jeg ønsker et norsk brexit ut av EØS-avtalen, der vi forlater det mer eller mindre kamuflerte EU-medlemskapet som vi ble tvunget inn i uten noen som helst folkeavstemning. Vi må ut av EØS-avtalen, som fører til høyere strømpriser, sosial dumping og som svekker folks tillit til demokratiet.

Jeg sier nei til en politisk europeisk union og ja til handelsavtaler og at Norge selv skal bestemme hva som fungerer best for Norge. Norge skal bestemme over seg selv og ikke ha EU-organer som Acer og ESA, som kan fatte vedtak i Norge.

En får nesten følelsen av at flertallet av norske stortingspolitikere setter EUs interesser høyere enn hva som er best for Norge og hva den norske befolkningen ønsker. Flertallet av den norske befolkningen sa nei til norsk EU-medlemskap to ganger, og likevel har det vært et flertall som er positive til EU-medlemskap på Stortinget, og det er ikke særlig representabelt, slik et Storting med folkevalgte burde være.

I en artikkel fra Nationen kan en lese ‘’Kun en av fire støtter EØS når handelsavtale er et alternativ, viser en måling Sentio har utført for Nei til EU’’. Flertallet ønsker heller handelsavtaler, om de får spørsmålet om dette og det er jeg helt enig i.