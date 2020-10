EØS-avtalen bidrar til et velorganisert arbeidsliv

I Nationen 24. september skriver Jesper Nohr, internasjonal leder i Senterungdommen, at EØS-avtalen hindrer et velorganisert arbeidsliv. Jeg er uenig i disse påstandene, og mener at det norske arbeidsmarkedet har blitt styrket siden Norges tiltreden i EØS-samarbeidet.

EØS-avtalen er ikke perfekt når det kommer til arbeidsliv, men fordelene ved å være en del av EUs felles arbeidsmarked veier opp for ulempene. Ved å være en del av EØS-avtalen har bedrifter i Norge som har hatt utfordringer med å skaffe arbeidskraft i landet, fått tilgang til arbeidskraft fra Europa.

Dette gjelder ikke minst for verftene og sjømatindustrien i mitt hjemfylke Møre og Romsdal, og langs kysten for øvrig. Innleid arbeidskraft er avgjørende for å takle produksjonstopper i disse sykliske næringene, som for øvrig har allmenngjorte tariffavtaler og et godt samarbeid med de store fagforbundene når avtaler om innleie inngås.

Arbeidslivspolitikken er i EU ansett som et felt som landene selv tar ansvar for. EUs regelverk på arbeidslivsområdet er minstekrav for medlemslandene. Norge står derfor fritt til å vedta strengere krav i arbeidslivet.

Annonse

Tiltakene som er innført mot arbeidslivskriminalitet er et godt eksempel på at vi utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen for å innføre nødvendige nasjonale tiltak. HMS-kort, godkjenningsordningen i renholdsbransjen, og krav om lønns- og arbeidsvilkår er andre konkrete eksempler på dette.

Gjennom EØS-avtalen har vi dermed fått et godt grunnlag for rettssikkerhet for våre arbeidstakere. EØS-avtalens formål er å gi medlemslandene adgang til EUs indre marked, slik at det kan gjennomføres et fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital innen hele EØS-området.

Det er på denne bakgrunn at vi har forpliktet oss til å følge konkurransereglene for å sikre rettferdig konkurranse som kommer alle til gode. Dette fordrer en krevende balansegang mellom de ulike feltene.

Sosial dumping er og har vært en stor utfordring for arbeidsmarkedet. EØS-avtalen foreskriver like vilkår for arbeidstakere fra hele EØS, og sosial dumping er derfor forbudt gjennom avtalen.

Denne regjeringen har tatt vesentlige grep for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, og la frem en strategi mot arbeidslivskriminalitet i 2015 som stadig oppdateres.

Siden 2015 har regjeringen styrket etatene med over 100 millioner kroner til å bekjempe arbeidslivskriminalitet. I tillegg til dette iverksettes det stadig nye tiltak i arbeidskriminalitetskampen. Fra juli 2020 fikk for eksempel tilsynsmyndighetene i oppdrag å føre tilsyn med at reglene for bruk av innleie følges, og å slå ned på det dersom disse brytes.

I KrF ønsker vi å hegne om EØS-avtalen. EØS-avtalen har bidratt til å styrke norsk arbeidsliv. Det vil den fortsette å gjøre i tiden fremover også, så lenge den består. Det er det ikke sikkert at den vil gjøre med Sp i regjering. Verdien av EØS-avtalen totalt sett for norsk arbeids- og næringsliv er altfor stor til at vi kan risikere at den settes på spill.