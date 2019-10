Ensidig skyts mot kristenfolket

Kritikken mot de kristne blir for tiden aktualisert i filmen "Disco", som går på norske kinoer. Filmen setter søkelyset på frikirkene og hvordan de påvirker og manipulerer ungdommen, alt sett med regissørens øyne.

Og det er helt greit. Overtramp skal avsløres. Men det gjelder ikke bare de kristne. I alle miljøer må man innrette seg etter gjeldende regler. Det gjelder så vel som i Røde Kors som i idrettsklubber, samt på arbeidsplassen din. Derfor blir den massive kritikken mot de kristne altfor ensidig.

Gjør du for eksempel ikke som de andre i gjengen i Røde Kors, kan du like godt melde deg ut. Om du ikke blir direkte utstøtt, så er du heller ikke med lenger. Kritikk mot regler blir sjelden tatt godt imot.

Du skal ikke forstyrre idyllen.

Og Røde Kors er bare ett av mange eksempler. Du finner det overalt. Ingen er noe særlig bedre enn andre. Dessuten er det en frivillig sak hvor du vil gå. Ingen tvinger deg til å verken oppsøke frikirker eller andre organisasjoner.

Kritikken mot frikirkene går også på at de ber om penger, og at de er blitt så moderne at du kan betale både med vipps og bankkort. Men det er knapt en organisasjon du går gratis i. Er du med i en idrettsklubb, betaler du medlemskontingent. På de fleste arbeidsplasser gjør du det samme. Men dette blir knapt nevnt. Det virker som det kun er de kristne skytset skal rettes mot.

At det fra talerstolen i enkelte menigheter blir bedt for folk som tilhører en annen kultur, samt de med en annen legning, er uakseptabelt. Og det må de gjerne kritiseres for.

Men for å ta noe av det positive:

Det er få plasser du blir tatt så godt imot som i en frikirke. De du møter i døren er alltid vennlige og høflige. Og når du er kommet inn, får du som regel sitte i fred, høre på fin musikk, samt et Pauli ord på veien ut.

Det skjer ikke alle steder – for å si det mildt.