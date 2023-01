Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hans Bårdsgård skriver i kommentaren “Ulvejakta er outsourcet” i Nationen 6. januar at WWF i Sverige aksepterer jakt på i alt 75 ulver der norske WWF vil hindre jakt på 21, og lurer på om ikke det er bedre å overlate ansvaret for å redusere den fellesskandinaviske ulvebestanden til svenskene.

Det stemmer at WWF i Sverige ikke har klaget inn vedtaket om den svenske lisensjakten til rettssystemet, slik Noah – for dyrs rettigheter, Foreningen Våre Rovdyr og WWF Verdens naturfond har gjort i Norge.

Samtidig har våre svenske kolleger vært tydelige på at kvoten er for høy, og at det mangler en plan på hvordan man skal forbedre den genetiske tilstanden i ulvebestanden.

Det er dessuten store forskjeller i forutsetninger på den svenske og norske siden, noe som påvirker både jaktvedtakene og hvordan WWF forholder seg til dem. Den norske delbestanden er mye mindre enn den svenske. Samtidig får den svenske delen av ulvebestanden en viss støtte i EUs habitatdirektiv, mens den norske delbestanden skal forvaltes etter forpliktelsene Bernkonvensjonen pålegger Norge.

Det er med andre ord ingen uenighet mellom de to WWF-kontorene. Vi er samstemte om at det er viktig at den skandinaviske ulvebestanden kommer opp på levedyktig nivå, og at det legges en felles norsk-svensk plan for å forbedre den svært dårlige genetiske tilstanden i bestanden. Vi mener at begge delbestandene må forvaltes i henhold til gjeldende nasjonalt lovverk og det enkelte lands internasjonale forpliktelser.

Både svenske og norske myndigheter var nylig med på å vedta en global naturavtale hvor verdens land blant annet forplikter seg til å stanse utryddelse av arter som skyldes menneskelig aktivitet, og sørge for at bestander av utrydningstruede arter kan bygge seg opp igjen. Da oppleves det som absurd at Norge og Sverige samtidig tillater storskala jakt på ulv på hjemmebane.