Energipolitikken styrer vi

Senterpartiets Ole Andre Myhrvold repeterer i sin artikkel «EU-tanker» i Nationen (17.7) påstandene om at Norge gir fra seg den politiske styringen med energipolitikken ved å ta EU tredje energimarkedspakke inn i EØS-avtalen. Det blir ikke riktigere av å gjentas.

Vi beholder vår fulle, suverene kontroll over energiressurser og myndighet til å bestemme hvordan de skal bli benyttet og forvaltet, slik det også uttrykkes i felleserklæringen mellom EU og Island. Dette er ikke noe unntak Island har fått. Det er slik det er i denne energisamarbeidet i det indre marked. På samme måte vil beslutninger om strømforbindelser til et annet land, være en nasjonal beslutning.

Senterpartiet bør stille seg kontrollspørsmålet: Tror de at Tyskland og Frankrike har gitt fra seg styringen av sin energipolitikk til ACER?

Behandlingen av denne saken i det islandske parlamentet ble tema under EFTAs ministermøte i LIechtenstein i juni. Den islandske utenriksministeren, Gudlaugur Tordarson, uttrykte sterk irritasjon over den aktiviteten som nei-kreftene i Norge har bedrevet på Island for å få trenert behandlingeni Alltinget. Det islandske senterpartiet har bedrevet filibuster for å forhindre et vedtak i saken før ferien. I dag etter dag er det bedrevet «debatt», for det meste ved opplesning av dikt.

Nå er det avtale om at det skal stemmes over saken under sesjonen i september og det er stort flertall i Alltinget for å ta tredje energipakke inn i EØS-avtalen.

Det er jo interssant at de politiske kreften som vil si opp EØS-avtalen for å bevare norsk selvråderett, forsøker å få islendingene til å forhindre at vedtak i Stortinget skal settes ut i livet. Så mye for «selvråderetten» altså.

Senterpartiets iherdige arbeid for å få Norge ut av EØS-avtalen er helt uforstålig. I 25 år har avtalen sikre norske eksportinteresser like god markedsadgang til våre desiderte største handelspartnere som EU-medlemskap ville gitt (med unntak av fisk). Samtidig har avtalen sikret at norsk landbruk og matforeldlingsindustri ikke er utsatt for konkurransen i det indre marked. Sp burde være avtalens sterkeste forsvarer.

Den dagen denne avtalen måtte falle, vil de økonomisk tunge eksportnæringene, inkludert fiskerinæringen, peke tungt på medlemskap som det eneste alternativet som er godt nok. (Se til brexit) Da vil det ikke være mulig å holde landbruket utenfor. Noen i bondelaget og næringsmiddelindustrien burde hviske Senterpartiet noen ord i øret.