Europa er i ei energikrise. Ei energikrise som har førd til ei strømpriskrise her heime. Dette skuldast politiske feilgrep. Energipolitikken i EU har vore styrd av politiske visjonar utan fagleg forankring.

Dette har gjort at Europa, og særleg Tyskland, Frankrike og Storbritannia, er heilt avhengig av norsk gass. 95 prosent av all gass som blir produsert i Norge, blir eksportert til EU og Storbritannia.

Når alternativ gassleverandør er Vladimir Putin, er det heilt urealistisk å sjå for seg at eit norsk veto mot EU si fjerde energimarknadspakke, sett norsk gasseksport i fare. Seinast i juni i år landa Equinor ei treårig avtale med Storbritannia om levering av over 10 milliarder kubikkmeter gass per år, for dei neste tre åra. Det er verdt å minne Astrup og Høgre om at Storbritannia ikkje er medlem av EU eller er ein del av EØS-avtala.

Høgre har ei urokkeleg tru på at EU og marknaden skal ordne opp i den europeiske energikrisa og den norske strømpriskrisa. Derfor er dei også ivrige på at Norge skal gje frå seg enda meir makt til EU.

Innføring av ei fjerde energimarknadspakke kan føre til ei ytterlegare forverring av strømpriskrisa i Norge. Regjeringa har møtt strømpriskrisa med gode strømstøtteordningar, seinast sist veke. Dette skjer garantert ikkje utan kamp med EU-lovverket.

Den tredje energimarknadspakka vedtok Stortinget i 2017, med stemmene frå blant anna Ap, Høgre og Fremskrittspartiet. Den har utvilsamt lagt begrensninger på strømstøtteordninga for næringslivet, både i omfang og varigheit.

Ei ytterlegare tilknytning til EU, gjer at Norge vil miste meir råderett og kontroll over framtidig kraftutbygging og krafteksport. EU har forplikta seg til å auke andelen av fornybar energi. Dette skal gjennomførast gjennom omfattande utbygging av havvind og vindkraft på land.

EU meiner det går for sakte og vil ha fortgang. Norge er ein del av desse planane og ei fjerde energimarknadspakke vil gjera dette mogleg. Da unngår ein «unødvendige proppar» som konsekvensutgreiingar og innblanding frå lokalt sjølvstyre. EU og Høgre har som kjend aldri vore nokon stor tilhenger av lokalt sjølvstyre og lokal innblanding. Norge vil og bli forplikta til å bli ein enda større eksportør av fornybar kraft til EU enn i dag.

Det er viktig med eit Sp i posisjon som kan vera med å demme opp for iveren etter å underkaste seg EU. Vi må ha nasjonal kontroll over eigen kraftutbygging, kraftproduksjon og krafteksport. Vi må fortsette å bygge ut og modernisere norsk vasskraft for eige bruk.

Norge har potensial til å spela ein enda viktigare rolle som ein stabil og langsiktig leverandør av gass til Europa. Det må satsast på vidareutvikling av teknologi og utbygging av infrastruktur for eksport av norsk gass til Europa. Europa har behov for stabile energikjelder som norsk gass. Iveren etter å innføre ei fjerde energimarknadspakke er eit energipolitisk blindspor frå Astrup. Dei negative konsekvensane av tilknytinga til den europeiske energimarknaden er allereie meir enn store nok.