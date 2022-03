Energikommisjonen trenger oppgradert mandat

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ideen om en energikommisjon ble nedfelt i regjeringserklæringen fra Hurdal høsten 2021. Her het det «at regjeringen ville sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft».

I denne kommisjonens mandat, som ble vedtatt av regjeringen den 11. februar, sies det blant annet at «Energikommisjonen skal vurdere hvordan Norges kraftforsyning på lang sikt vil påvirkes av energimarkeder i stor endring, perspektiver for forbruksutviklingen av kraft og det realistiske potensialet for ny samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon».

Mandatet rommer også andre formuleringer som sikkert var både faglige velfunderte og relevante, men som likevel bærer preg av å være utformet i «fredstid». Både den nye geopolitiske situasjonen, som ikke minst gir Europa store energiutfordringer, og vår hjemlige kraftpriskrise gir nye dramatiske forutsetninger. Samtidig må dette sees i sammenheng med en stadig mer påtrengende klimakrise i verden.

Les også: Energikommisjonen er klar

Situasjonen tilsier at energikommisjonens arbeid må framskyndes og at det i mindre grad legges opp til beskrivelse av hva markedene kan by oss. Siktemålet med arbeidet må i langt større grad rettes inn mot nødvendige handlinger for å oppnå endringer og resultater i forhold til politisk definerte mål.

Annonse

Utgangspunktet for arbeidet må med andre ord flyttes fra en beskrivelse av hva vi mener kan komme til å skje, til å bli et instrument for gjennomføring av tiltak som må til for å møte samfunnets påtrengende behov.

Derfor bør energikommisjonens arbeid siktes inn mot energipolitiske tiltak som kan bidra til å oppnå klimamålene, og at dette samtidig skjer innenfor rammen av en ny europeisk energisolidaritet og med sosialt akseptable fordelingsvirkninger i vårt land.

En kan alltid peke på at kunnskapsgrunnlaget for handling kan bli bedre og det kan være politisk bekvemt å be om at saker utredes mer.

Men ærlig talt.

Vi vet mer enn nok til å kunne diskutere og gjennomføre politikk som reduserer klimagassutslipp, øker produksjonen av energi og fordeler byrder og goder på en bedre måte.

Hendelsene etter at Hurdalserklæringen ble skrevet har trolig også skapt større forståelse for at det er nødvendig med ny produksjon av fornybar energi også i vårt land. Nå må arbeidet i kommisjonen innrettes mer direkte på hvordan dette kan gjennomføres raskest mulig.