Endelig gikk det vår vei

Flere jegere som har drevet med forberedelser i god tid, måtte legge vekk geværene. Sauebønder sammen med skogeierforbund med løshundjakt som profitt, viser åpenbare skuffelser.

Det heter i Bernkonvensjonen at Norge er forpliktet å underkaste seg vedtekter om at "felling", les drap, kun aksepteres dersom det ikke finnes andre tilfredsstillende metoder, og det ikke skader bestandens overlevelse.

Antall ulv i dag er cirka 85 individer. Rovviltnemndene har vedtatt å skyte 26 ulv utenfor vedtatt sone for ulv, pluss 25 ulv innenfor sonen. Om dette blir utført sitter Norge tilbake med cirka 34 individer… Levedyktig bestand?

Takk for at tingretten fant at å ta livet av de 25 ulvene innenfor sonen er lovstridig!

Staten, med minister Espen Bart Eide (Ap), klager og sender saken videre i rettssystemet. Nationen skriver: Freding av 25 ulv vil øke bestanden og konfliktene.

Jeg skal love Nationens lesere med diverse ulvemotstandere: Taper vernerne i rettsapparatet, vil konfliktene eskalere.

Ulven er totalfredet i Norge. Forskere i biologi og zoologi har anbefalt at Norge trenger minst 4–500 individer av ulv for å rette opp ubalansen i økosystemet i vår fauna.

Rovviltforliket med sine fåtallige 3–4 ulvefamilier i norsk fauna er ikke en levedyktig bestand. Her ligger tyngden i konflikten.

Tenk om slik «synsing» gjaldt innen medisin, bygningsfag med mer?

Men i dette er ikke forskeres viten interessante. Norge skal såkalt «forvalte» ville dyr som rovdyr innenfor snevre interessefelt. Inntjening er drivkraften! Vern og respekt for natur og dyreliv, inkludert klodens helse, oversees.

Det er greit å være mot ulv. Men det er ikke greit å nøre opp irrasjonell angst gjennom usanne påstander. Folk som har ulv som naboer føler ikke alle ubehag, men er positive til nærværet. Det gir opplevelse av å tilhøre en mer autentisk natur som øker deres livskvalitet.

Ulv invaderer ikke folks boområder. Unge dyr kan være nysgjerrige og forville seg inn i de samme omgivelser som tidligere tilhørte dyrelivet.

Kloden er invadert av oss med våre husdyr. Nå er det bare 4 prosent ville dyr igjen på vår felles planet.

Verden våkner. Natur og ville dyr må skånes for vår utnytting og utrydding. Covid-19, klimaforstyrrelser – alt det forteller oss at vi er på ville veier.

Nationen har en profil som gjerne kunne inkludere stoff med ulike fortegn. Denne gangen skjøt avisen bom.