De aller fleste av oss ønsker å spise mer fisk og mindre kjøtt, men kommer likevel ut av butikken med kjøtt i kurven.

Om vår lansering av kjøttdeig av laks er løsningen på dette vet vi enda ikke, men vi vet at med «byttetrikset» kreves ingen endring av matvaner eller opplæring.

Det er bare å bytte fra kjøttdeig av ku til kjøttdeig av laks neste gang man skal lage velkjente retter som taco, lasagne, bolognese og så videre. Vi mener derfor det er helt klart mer veiledende enn villendene å skrive kjøttdeig på pakken. For er du sendt på butikken med «kjøttdeig» på handlelappen, så er det kjøttdeig du ser etter i disken.

At Nationen på lederplass går til angrep på navnevalget, og føler seg indignert på vegne av bøndene, er vi ikke veldig overrasket over. Den så vi komme. Men at dere på vegne av oppfinneren av «jukse-begrepet» storfekjøtt, produsenten av «juice med fruktkjøtt» og tryllekunstnerne som får kua i fjøset til å bli en oksestek i butikken, ber oss «snakke sant om maten», er å kaste stein i glasshus.

La oss inngå en avtale; Vi endrer til laksedeig om bøndene endrer til ku-deig, ku-kaker, ku-burger og ku-pølser. Men enn så lenge heter den kjøttdeig av laks. Laksen har kjøtt den også, det røde mellom skinnet og beina. Det er viktig å snakke sant om maten.

Ære være bonden! Vi er glad i bøndene, men i denne saken mistenker vi at Nationen tok munnen for full uten å rydde i eget fjøs først.