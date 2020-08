En vegansk verden vil ta tid

“Hvordan skal avviklingen av kjøttproduksjonen foregå?”, spør Lars Granlund Norsk vegansamfunn den 16. august i Nationen. Han trekker inn at de færreste produksjonsdyr er rustet til å leve “et fritt liv”. Dette er ikke noe Gravdal behøver å bekymre seg for - vi vil dessverre ikke våkne opp til en vegansk verden i morgen tidlig. Det er en prosess som vil skje gradvis over tid ettersom flere velger en mer dyrevennlig livsstil.

Les innlegget til Lars Granlund:

De siste årene har det blitt et stadig større fokus på dyrevelferd. Forbrukerne har fått et innblikk i hva dyrene gjennomgår i industrialiseringen av landbruket. Vi ser at veggene på slakteriet er på vei til å bli av glass. Granlund mener en naturlig død for dyrene i naturen medfører en langt større smerte enn det som skjer på slakteriene. Det er tydelig at han ikke har tatt en kikk gjennom glassveggene. Selv om han har rett i at naturen er nådeløs mot de frie dyrene, blir den ikke mindre nådeløs bare fordi vi mennesker avler og dreper millioner av dyr. Ingenting av det som foregår inne på et slakteri er naturlig.

Kjøttforbruket til nordmenn har for andre år på rad gått ned. 19 prosent av menn og 30 prosent av kvinner ønsker å spise mindre kjøtt. Denne utviklingen vil fortsette videre, og av den grunn vil etterspørselen etter animalske produkter minke, og det vil føre til redusert produksjon. En slik utvikling vil, om den fortsetter over tid, lede til at husdyrhold forsvinner som en konsekvens av endrede forbruksvaner.

En omstrukturering av landbruket vil altså foregå på samme måte som kjøttindustrien i dag er avhengig av - nemlig markedsmekanismer som subsidier og etterspørsel. Vi ville på sikt slutte å avle dyr for å utnytte dem, og slik vil det aldri være et behov for å slippe millioner av husdyr ut i naturen uten tilsyn. Uansett hvordan vi lever, vil det alltid være en bakside, men vi i Norsk vegansamfunn ønsker å arbeide for et samfunn hvor vi skader og dreper så få uskyldige dyr som mulig.

Veganisme er ikke en diett, men en filosofi og et livssyn som innebærer å unngå, i så stor grad det lar seg gjøre, å utnytte, skade eller utføre vold mot andre levende vesener. Alle mennesker streber etter et liv uten lidelse. Dyrene er ikke noe unntak.