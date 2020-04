En utømmelig pengebinge?

Vi nordmenn er heldige, her vi lever på toppen av verden, enn så lenge. Oljepengene våre har fått bein å gå på i form av kriseløsninger, samtidig som det ikke kommer særlig mye inn i pengebingen. Oljeprisen er mildt sagt lav og verdien av oljefondet faller når hele verden slik vi kjenner den, vakler. Nå er det også så mye olje på lager i verden, at det ikke er mer lagerkapasitet. Krona vår er ikke så mye verdt lenger heller, og det er nok på grunn av at vi satset alt på ett kort, nemlig oljen. Resten er for lengst flagget ut til lavkostland.

For to år siden så var bønder i Sør-Norge rammet av tørke. En krise jeg selv kjente på kroppen, for her ble det halv avling og mange andre steder var det enda verre. Den gangen var det svært mange innen annet næringsliv, som mente at man ikke burde gi bøndene hjelp, for det var utenkelig at andre bransjer skulle få det om en krise skulle oppstå. Men pipa fikk fort en annen lyd, når det var de selv sto med gjørme til langt oppover ørene.

En ting er jeg helt sikker på, og det er at når dette er over, så har vi en verden vi ikke kjenner igjen. En verden der den luksusen mange av oss har levd med, ikke vil være der lenger. Og da tenker jeg ikke bare luksus for de rikeste, men også den luksusen det har vært å shoppe klær i lange baner, kjøpe det nyeste nye innen elektronikk selv om det gamle bare var seks måneder, gå på skjønnhetssalong flere ganger i måneden, operere fjes, pupper, rumpe og jeg vet ikke hva, fråtse i sports- og fritidsutstyr, reise til alle verdenshjørner flere ganger i året, ha hytte på fjellet, ved sjøen og ved Middelhavet, og gi ungene leker for tusenvis av kroner, blant mye annet.

Er det mange som innerst inne tror at det vil fortsette slik? Når folk mister jobben eller blir permittert, så er det andre behov som veier tyngst. Det er tre ting først og fremst, og det er mat, helse og det å bo. De helt primære behovene vi mennesker har, og som må dekkes. Luksusen kan ikke Staten betale for oss.

Nå er kjøpefesten over og bakrusen melder seg for fullt. Selvsagt skal AS Norge bruke penger for å hjelpe innbyggerne sine, men pengene må brukes klokt, for vi har ingen Sareptas krukke som aldri går tom. Og hva gjør vi når pengene er oppbrukt? Det vil ikke ta lang tid, når det kreves full lønn under permittering, krisepakker til alt fra studenter til flyselskaper, reiseliv, idrettslag og det meste annet. Vi har ikke råd til å gi alle så mye som de vil ha, og vi har ikke råd til å holde kunstig liv i næringsliv, som ikke har livets rett etter at krisen er over.

Ja, jeg vet mange vil sette kaffen i vranga, og forbanne meg over det jeg skriver, men det er faktisk slik det er. En bonde kan ikke høste uten å så, og staten kan ikke dele rundhåndet uten å få penger inn. Ja, vi har et oljefond, men det er begrenset og det faller i verdi dag for dag. Når NHO, LO, YS og alle de andre krever, så ser det ut for at de tror dette er over om to måneder, men det er jo ikke det. Både regjeringen og FHI snakker om kanskje både 18 og 24 måneder, og da er pengebingen vår tom. Hva skal vi gjøre for å bygge opp igjen landet vårt da? Hva skal vi betale arbeidsledige med? Hvordan skal vi finansiere helsevesenet og andre viktige funksjoner? Hvor skal vi ta pengene til pensjoner fra? Skole? Og alt det andre et samfunn trenger?

Vi må ha igjen nok til å bygge opp nytt og bærekraftig næringsliv. Vi må satse på lokal produksjon av ting vi trenger, men også for å berge kloden vår og få nye arbeidsplasser. Det er meningsløst at vi har lagt ned nærmest all produksjon av alt i Norge, og heller skapt arbeidsplasser som det kun er rom for i gode tider, samtidig som det har bidratt til store problemer for naturen, miljøet og klimaet.

Staten bør bruke penger på dette nå, for å skape arbeidsplasser og dermed begrense ledigheten. Det er et stort paradoks at norske bedrifter ble tryglet om å lage smittevernutstyr, når de frem til nå har vært for kostbare. Men det er ikke alt som kan måles i kroner og øre. Heldigvis er norske bedrifter veldig løsningsorienterte, og har svart på regjeringens bønn ved å produsere munnbind, visir, håndsprit, frakker og sikkert mye annet. La dem få fortsette med slik produksjon når dette er over, så slipper vi å gå på tiggerunde neste gang behovet melder seg.

La oss også få lokal foredling av fisk og andre råvarer, og ikke minst la oss få en høyere selvforsyningsgrad av mat produsert på norske ressurser. Næringsmiddelindustrien er Norges største fastlandsindustri, og den kan enkelt bli enda større, hvis det er politisk vilje til det.

Jeg velger å se krisa som en gyllen mulighet, selv om den skaper store problemer i lang tid fremover, for de aller fleste. Vi kunne ikke fortsette som vi gjorde. Og nå har jeg mer tro på at menneskeheten skal greie å berge kloden vår, enn jeg har hatt på mange år. Nå vil frihandel og global økonomi komme i skyggen, mens farten senkes og andre verdier enn penger blir viktigst. ”Ja visst gör det ont när knoppar brister”, skrev Karin Boye, og det er helt sant, men tenk på hvor mye fint som springer ut fra en knopp.