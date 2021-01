Hans Bårdsgård har et godt poeng knyttet til vår tidsbegrensede dispensasjon for mulig bruk av importert svinekjøtt som ingrediens i Tines Norvegia smøreost. For det handler om å være prinsipiell og sitte i glasshus.

Dette er ingen ønskesituasjon, og det er på ingen måte normalt for Stiftelsen Norsk Mat å gi denne typen dispensasjon og det er det heller ikke for framtiden. Nå er det nemlig koronamangel på norsk svinekjøtt i markedet. Både Tine selv og markedsregulator Nortura søker i markedet for å oppdrive et lite volum sånn at det fram til sommeren både kan være norsk og importert svinekjøtt i smøreosten– men vi kan ikke garantere at det blir norsk de neste månedene.

Annonse

Selvsagt er ikke dette optimalt – verken for forbruker eller tilliten til Nyt Norge. Ikke var det en lett avgjørelse heller. Når vi har allikevel har brutt vårt eget kravsett, skyldes det tre ting:

Hadde hovedingrediensen vært norsk kjøtt , så ville svaret vært nei. I dette tilfellet er det en ost, der norsk melk er hovedingrediensen.

Tillatelsen er begrenset til sommeren. Trekker det i langdrag forlenges ikke dispensasjonen. Det er vi tydelige på.

Alternativet for Tine var å stoppe produksjonen, kaste emballasjen, og vente på ny emballasje som tar like lang tid som dispensasjonen er gitt for.

Så nei, ikke optimalt, og neppe det mest forbrukervennlige vi har gjort. Vi påla Tine å gå ut offentlig med saken for å få ut informasjon til allmenheten. Vi forstår at det møtes med kritikk. Vi står for den avgjørelsen vi har tatt. Så skal vi tenke oss enda bedre om neste gang - om det blir en neste gang for ingen ønsker en ny pandemi der forholdene på de fleste områder er mot normalt.