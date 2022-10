En støtte til Biologisk dynamisk Forening

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

BdF har bidratt vesentlig til utvikling av et allsidig norsk landbruk, både agronomisk, organisatorisk og sosialt, og kompetansemiljøet tilknyttet foreningen er av stor betydning for landbruket generelt og det økologiske landbruket spesielt. De biodynamiske gårdene i Norge har en sentral posisjon innen økologisk grønnsaks- og kornproduksjon, gårdsutsalg og lokal foredling.

Som økologisk landbruk blir benevnt som en spydspiss for det norske jordbruket i Nasjonal strategi for økologisk jordbruk (2018-2023), fungerer det biodynamiske landbruket som en spydspiss for det økologiske landbruket. Kunnskap og erfaringer fra det biodynamiske landbruket bidrar til utviklingen av et mer miljøvennlig, regenerativt og fremtidsrettet kretsløpsjordbruk generelt.

I dag er BdF medlem av Regelverksutvalget for økologisk landbruk, Norsk Økokontaktmøte og Nettverk for GMO-fri mat og fôr, samt at de bidrar inn i utviklingsprosjekter som bidrar til produksjon og salg av økologisk mat. Foreningens deltakelse i disse foraene gir verdifulle bidrag. I tillegg bidrar BdF vesentlig på følgende områder:

*Positiv omdømmebygging for norsk økologisk og biodynamisk landbruk gjennom å arrangere flere fagdager og kurs for foredlingsvirksomheter og forbrukere nasjonalt, og gjennom månedlige nyhetsbrev og tidsskriftet Herba

*Rekruttering til bondeyrket ved fagdager og utdanningsinitiativer i samarbeid med eksisterende utdanningsinstitusjoner i Norge og Norden

*Ha fokus på inkludering og på det sosiale liv på gården da mange biodynamiske gårder drives i fellesskap

*Foreningen driver en praksisbasert 3-årig utdanning

*Kunnskapsoverføring og veiledning til bønder som ønsker omlegging til biodynamisk drift

Vi ser i dag ingen andre organisasjoner som mottar tilskudd til organisasjonsstøtte som kan ivareta ovennevnte, og oppfordrer Landbruks- og matdepartementet og næringskomiteen til å inkludere Biologisk-dynamisk Forening i organisasjonsstøtte- statsbudsjettet LMD 2023. jf. Kap. 1138, post 70.

Signert: Bondelaget v/ Sigrun Pettersborg, næringspolitisk sjef, Norsk Bonde- og Småbrukarlaget v/Kjersti Hoff, leder, Økologisk Norge v/Markus Hustad, daglig leder, Debio Info v/Idun Leinaas, daglig leder, Debio v/Ole Petter Bernhus, daglig leder, Norsøk v/Turid Strøm, daglig leder, Nofima v/Helga Næs, forskningssjef, Sogn Jord- og Hagebruksskule v/Børre Solberg, rektor (sign)