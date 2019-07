En stor takk og to spørsmål til Olaug Bollestad

Jeg vil gjerne takke landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad som i Nationen 28. juni sier at landbruk vil være et viktig våpen i kampen mot ekstrem fattigdom, og for at hun samtidig beklager at bistanden til landbruket i utviklingsland har gått ned de seinere årene.

FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, har slått fast at vekst i bruttonasjonalprodukt i landbruket i utviklingsland i gjennomsnitt er 2,9 ganger mer effektivt for å redusere fattigdom enn vekst i andre sektorer. Verdensbankens har slått fast at slik vekst er minst dobbelt så effektivt for å redusere fattigdom som vekst i bruttonasjonalprodukt som stammer fra hvilken som helst annen sektor.

Til tross for det er andelen av norsk bistand som går til landbruk og landsbygdutvikling veldig lav. På 1970-tallet utgjorde bistand til landbruket i utviklingsland opp mot 30 prosent av den totale norske bistanden. I 2018 gikk ca 1,4 prosent av den norske bistanden til landbruk.

Det er mange gode grunner til å satse på støtte til landbruket i utviklingsland. Småskala matprodusenter – bønder, fiskere, pastoralister, jegere og sankere – skaffer maten til flertallet av verdens befolkning.

Omtrent 40 prosent av alle såkalt ‘økonomisk aktive’ er småskala bønder, og i overkant av 40 prosent av arbeidsstyrken i landbruket i utviklingsland er kvinner. Det er også slik at de fleste av de nesten 800 millioner menneskene som lider av sult og ekstrem fattigdom, er småskala bønder og deres familier.

Anslagsvis 2 milliarder av verdens fattigste mennesker tilhører familier i utviklingsland som er knyttet til landbruket. Det burde derfor være sjølsagt at det bør satses på småskala bærekraftig landbruk for å nå bærekraftsmål 1 om å utrydde fattigdom og mål 2 om å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og forbedret ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Norfund er en viktig kanal for norsk støtte til arbeidet med å redusere fattigdom i verden. Dessverre går Norfunds investeringer i landbruk i all hovedsak til storskala industrilandbruk – dersom ikke store endringer nylige er foretatt. Disse investeringer går til landbruk som ikke er bærekraftig, og samtidig driver det småbrukere vekk fra jorda som deres familier og slektninger hard revet gjennom mange generasjoner. De har imidlertid ikke hatt formell eiendomsrett til jorda, og store selskaper har gjennom kontakt med myndighetene klart å skaffe seg eiendomsrett.

Mine spørsmål til landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad er følgende:

1. Vil du gå inn for å øke andelen av norsk bistand som går til småskala bærekraftig landbruk til 15 prosent slik det statlig oppnevnt «Bie-utvalget» anbefalte?

2. Vil du arbeide for at Norfund legger om sine investeringer fra å investere i storskala industrilandbruk til å investere i bærekraftig småskala landbruk i utviklingsland?