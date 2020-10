Landets oppdrettskommuner gjør en viktig jobb med å legge til rette for oppdrettsnæringen.

I et innlegg i Nationen spør Senterpartiets Erling Sande hva lokalsamfunnene vil sitte igjen med. Svaret er at de i år og neste år kan dele hele 3,25 milliarder kroner. Dette er penger kommunene fritt kan bruke som de vil, uten bindinger.

Les innlegget fra Erling Sande her:

Før 2018 fikk havbrukskommunene lite eller nesten ingen ting. Regjeringen sørger for at Havbruksfondet ble opprettet. 2018 var et unntaksår med enormt store utbetalinger til kommunene. En ny innretning skal sørge for stabile og forutsigbare inntekter. Fra og med 2022 vil kommunene få 40 prosent av salgsinntektene fra lakseveksten, fordelt gjennom Havbruksfondet. I tillegg kommer en årlig produksjonsavgift på rundt 500 millioner kroner.

Ordningen sikrer også inntekter til statskassen. Det at alle landets innbyggere kan nyte godt av havbrukspengene, sikrer næringen legitimitet. Mange av de viktigste velferdstjenestene i landet, som arbeidsledighetstrygd og sykepenger, finansieres av statskassen. Særlig koronasituasjonen har vist oss hvor viktig og verdifullt velferdssamfunnet er.

Vi kan takke en lønnsom og fremoverlent havbruksnæring for rekordutbetalingen til havbrukskommunene. Dette gir insitamenter til å legge til rette for at havbruksnæringen kan utvikle seg videre og skape mer aktivitet og arbeidsplasser langs kysten.