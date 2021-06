Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det kan kanskje være vanskelig å vurdere partienes distriktspolitikk, derfor ønsker jeg å fortelle velgerne at Venstre har stikk motsatt distriktspolitikk i forhold til Senterpartiet, SV og Rødt.

Sp-politiker og ordfører i Vestnes, Geir Inge Lien, uttalte i Romsdals Budstikke 15.6 følgende:

«Distriktspolitikk er veldig viktig for Senterpartiet, her er det mange som nå hermer etter oss.»

Venstre hermer ikke etter Sp sin distriktspolitikk. Vi vil ha det stikk motsatte. Vi ønsker å skape forutsigbarhet for blant annet de 45.000 distriktsarbeidsplassene i Møre og Romsdal som er helt avhengig av forutsigbarhet til sine markeder i EU. Der SP ønsker å skrote EØS uten en plan B, er Venstre og dagens regjeringspartier en garantist for å opprettholde EØS avtalen.

Alle næringslivslederne jeg har møtt, som lever av eksport sier nøyaktig det samme: «EØS er en forutsetning for å nå våre markeder». Det er ca 135.000 arbeidsplasser i mitt hjemfylke. En av tre jobber, er relatert til eksport.

Hvor ligger disse eksportbedriftene? De ligger ikke i storgata i byene. – vi bygger de mest avanserte skipene i verden i distriktene.

Høyest eksportverdi per ansatt – Møre og Romsdal er et eksempel på hvordan næringslivet bør være for en god statlig økonomi. 64 % av eksporten går til EU – forhandlet igjennom et forutsigbart rammeverk i EØS.

Annonse

Mateksporten fra Møre og Romsdal har i perioden 2013 – 2020 økt fra ca 600 millioner til 1,6 milliarder. Svenske bønder har sitt største marked i EU og eksporterer for ca 41,5 milliarder SEK. Eksport fra landbruk er et mulighetsrom – og ikke noe vi bør lukke døra til.

Sp sier nei til fri arbeidsinnvandring. Distriktsarbeidsplassene våre er avhengige av arbeidsinnvandring. Vi har sett det godt under covid – på verftene og hvor vanskelig det er for bønder å høste sine produkter. Vi lykkes ikke med å være konkurransedyktige fordi vi ikke har folket til å gjøre jobben.

Distriktsarbeidsplassene har mange mennesker som ikke har norsk som morsmål – men de har også nordmenn og ungdom i jobb. Flere bedrifter ville ikke klart å skape en arbeidsplass uten arbeidsinnvandringen. Alternativet ville vært nedleggelse, eller flytte bedriften til mer sentrale områder.

Norsk landbruk økte sin eksport fra 2018 – 2019 med 11 prosent - en økning på ca 2,5 milliarder siden 2017. Den norske bonden kan også klare å konkurrere på et internasjonalt marked. Men da må de ha tilgang igjennom EØS til å selge varene, samt å få arbeidskraft i retur.

Distriktsarbeidsplassene er viktige, fordi disse eksportnæringene er høyverdiskapende jobber. De skaper bosetting og legger grunnlag for lokale skoler og dagligvarebutikker, hvor få familier kan være utslagsgivende for om grunnlaget er til stede eller ei. Og det grunnlaget kan komme fra en polsk eller dansk familie som bosetter seg på bygda.

Sp sin anti-reformasjon: Jeg ønsker ikke en politikk som reverserer og snur hele tiden. Det er ikke økonomisk fornuftig og vil være en brutal sløsing. Nå er mye nytt – og det må få tid til å høste de mulige gevinstene. Det vil aldri være for sent å snu, men det kan være for tidlig å konkludere.

Det viktigste etter en pandemi er forutsigbarhet for næringslivet og distriktsarbeidsplassene våre i tiden fremover. En tid for evaluering kommer, men den tiden er ikke nå.

Møre og Romsdal Venstre mener at den beste distriktspolitikken, akkurat nå er forutsigbarhet – for det handler om 560.000 høyverdiskapende distriktsarbeidsplasser rundt om i Norge, på ditt hjemsted. Ja til EØS er ekstremt god distriktspolitikk.