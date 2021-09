En stemme på EU-motstandere er en stemme for demokratiet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Siden vi inngikk EØS-avtalen har vi innført over 11.000 direktiver. Flesteparten av disse er små og relativt ubetydelige, men det er også mange av dem som har stor påvirkning på norsk politikk. Jernbanepakke 1, 2 og 3 (og snart 4) legger masse føringer for norsk jernbanepolitikk, Postdirektivet har omrokkert hele det norske postsystemet, og Norges tilsluttning til EUs klimapolitikk gjør at den norske klimapolitikken blir styrt fra Brussel.

Hver gang vi innfører et nytt direktiv eller underlegger oss et nytt byrå flyttes makt fra norske stemmere, og til Brussel. Slik får stemmen din mindre betydning.

Ved hvert valg kan vi som borgere være med å påvirke om stemmen vår skal ha mer, eller mindre å si. Stemmer du på EU-vennlige partier, stemmer du også for mindre makt over egen hverdag, og over norsk politikk.

Les også: Sp krever full stans i behandlingen av EUs fjerde jernbanepakke

Annonse

Nå er det på tide at vi bestemmer politikken som skal styres i Norge, slik at vi kan legge føringer på hvordan vi vil ha det i vårt land. Det er udemokratisk at EU skal prøve bestemme over vår jernbane, vår strøm og vår klimapolitikk. Vi må ha tillit til at politikerne vi stemmer inn på stortinget gjør jobben for Norge, og lage avtaler som virker positivt inn for Norge.

Nå har vi hatt mange år med en EU-positiv regjering, og EU har påvirket Norge på en måte som ikke vil gi Norge bedre inntekter eller mindre klimautslipp. Demokratiet er noe vi aldri skal ta for gitt, og demokratiet skal være så nært at både jeg, du og våre besteforeldre kan være med og påvirke og være kritiske.

Når beslutninger tas på nært hold kan vi treffe befolkningens behov på en bedre måte, i stedet for EUs one size fits all-politikk. EU sine regler og standarder er ikke tilpasset norske forhold.

Ved valget neste uke vil vi oppfordre alle til å stemme for selvstyre, og stemme på partier som ikke ønsker å gi fra seg mer makt til EU.