EU bruker 570 milliarder kroner i året på landbruket sitt - på sin Common Agricultural Policy. Hvert år. 400 av disse milliardene går direkte til EUs bønder som inntektsstøtte, 140 milliarder brukes for å støtte distriktene i EU og 30 milliarder til å rette opp i såkalte markedsforstyrrelser.

Av EUs totale fellesbudsjett på 1,500 milliarder utgjør støtten til landbruket 38 %. Trettiåtte prosent. Og da har jeg ikke regnet med verdien importavgiftene utgjør.

EU beskytter nemlig sitt indre marked for landbruksprodukter med importavgifter og -kvoter. Akkurat som Norge gjør. Landbruksarealet i EU utgjør 40% av det totale landområdet. I Norge er denne andelen 3. Prosent, altså. Norge bruker omtrent 17 milliarder på støtten til landbruket - eller 0,5% av BNP. Av det samlede BNP for alle EU-landene utgjør støtten til landbruket 0,6 prosent.

Likevel er det mange som hevder at norsk landbrukspolitikk er noe helt spesielt og sært. Og dyrt, ikke minst. Selv om støtten går til å gjøre maten billigere enn den egentlig er…

Hvorvidt dette skyldes at disse menneskene ikke vet bedre, at de ikke gidder å undersøke hvordan verden egentlig ser ut eller om de har andre agendaer, skal være usagt. Men de tar altså grundig feil og burde heller sette seg bedre inn i fakta før de uttaler seg. Om noe de åpenbart ikke har særlig greie på.

For de 17 milliardene vi bruker på å støtte norsk landbruk får vi minst følgende igjen:

1) Norsk landbruk gir oss sunn, trygg, god, kortreiset og næringsrik mat. Til en pris som gjør at vi nordmenn bare må jobbe et par timer for å spise i én uke. Ingen andre bruker så lite tid og arbeidsinnsats på å skaffe seg mat.

2) Norsk landbruk danner grunnlaget for verdiskaping i norsk næringsmiddelindustri. Den største fastlandsnæringen i Norge med over 50,000 arbeidsplasser og en samlet omsetning på 150 milliarder. Hvert år.

3) Norsk landbruk skaper arbeidsplasser i distriktene - både innen handel, industri og tjenesteytende næringer – dette utgjør ytterligere 17,000 arbeidsplasser og en årlig verdiskaping på 12 milliarder. Hvert år.

4) Norsk landbruk skaper levende bygder.

5) Norsk landbruk skaper en infrastruktur som bidrar til at reiselivsnæringen kan skape verdier for omtrent 100 milliarder. Hvert år.

6) Norsk landbruk produserer og forvalter kulturlandskap med høyt biologisk mangfold.

7) Norsk landbruk sikrer og ivaretar store kulturverdier.

8) Norsk landbruk skaper identitet for steder og regioner.

9) Norsk landbruk skaper levende lokalsamfunn med stor dugnadsånd.

10) Norsk landbruk bidrar til at landet vårt ser ut slik vi ønsker at det skal se ut.

Det ville altså være usedvanlig dumt å ikke støtte norsk landbruk. Slik det gjøres i alle andre land det er naturlig å sammenligne oss med.

Og i fremtiden bør vi støtte norsk landbruk enda mer enn vi gjør i dag - både fordi vi trenger en langsiktig og bærekraftig forsyning med mat, men også fordi dette er en billig og effektiv måte å gjøre det på.

Norsk landbruk og matproduksjon er nå truet som aldri før. Det er nå det gjelder!!

Vi MÅ skape lønnsomhet og fremtidstro for landets gjenværende og fremtidige matprodusenter.

For et land uten egen matproduksjon er ikke et land. Det er som et land uten grenser - en selvmotsigelse!!