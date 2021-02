Jeg opplever fortsatt at det kan være møtearenaer hvor jeg er eneste kvinne, eller eneste person under 50 år. Det kryr derimot av hvite menn som pusher 50. Menn mellom 40 og 70 år utgjør litt under 25 prosent av de stemmeberettigede, mens i kommunestyrene utgjør de litt over 40 prosent. Det er disse som også diskuterer hvordan flere unge kvinner skal flytte tilbake til bygda.

Nå buldrer og braker det i et distriktsopprør i Norge. Distriktene taper på mange områder, til grunn ligger hovedproblemet: Det bor for få folk her. Da innkalles det til KS-konferanser hvor alle ordførere og kommunedirektører møter opp for å snakke om temaet. Her skal det arbeides i grupper og svarene skal poppe opp på storskjerm. Først blir det foredrag, selvsagt holdt av en mann, om hvor viktig «livmorbanken» er.

La meg forklare: «Livmorbanken» er fellesbetegnelsen for oss antatt fruktbare kvinner mellom 20-40 år som ikke vil bo her på bygda. Senere vises demografikurven hvor andelen eldre bare øker på, mens alle andre flytter. Så kommer vitsene om hvordan det skal produseres flere unger.

Ingenting bidrar mer til at jeg, som kanskje eneste representant for «livmorbanken» i en slik forsamling, også vil flytte så langt herifra som man kommer.

Hvem vil bo i et forgubba bygdesamfunn som først og fremst ivaretar forgubbinga slik utviklingen nå er? Det er ikke attraktivt å ikke endre seg, det er ikke attraktivt «å gjøre slik vi støtt har gjort» og du må ikke elske traktorer for å bo her. Det er derimot forbanna kaldt, men det kan det jo være i Oslo også.

Poenget er at det er på tide å gi rom for nye ideer. Skal distriktene virkelig overleve kan vi ikke spinne videre på gamle bonderomantiske tradisjoner. Vi må ta grep om egen tilværelse, utvikle nye arbeidsplasser og satse på framtidsretta næringer, være langt framme i skoa. Også må vi gi plass til nye generasjoners ideer.

Skal det flytte flere unge til distriktene må vi unge gis rom til å forme hvordan distriktene skal se ut i tida som kommer. Det handler om hvem som gis makt, styrer og bestemmer. Hvordan vi jobber, hvem vi lytter til og hvem vi tar med på råd.

Det jeg ser på som den viktigste lærdommen jeg har tatt med meg fra Einar Gerhardsen sitt arbeid er å omgi seg med folk som er uenig med seg selv. Vi trenger et samfunn hvor vi lytter til hverandre og gir plass til andre tanker enn våre egne.

Det er ikke noe galt med hvite menn som pusher 50, problemet er ekkokammeret dette blir når andre ikke når igjennom lydmuren som oppstår.

Vi trenger tydelige distriktstemmer fra vår generasjon. Det er befriende å lese Jens Kihl sitt innlegg «Ungdommen må ta makt frå gubbeveldet i distriktsdebatten» i Bergens Tidende 3. februar. Jeg heier på politiske kommentatorer som utfordrer satte strukturer, og ikke først og fremst er en del av forgubbingen og bruker mest spalteplass på kos med misnøye.

Det er ikke bare i politiske møter samfunnet formes, dette griper langt inn i bedrifter, mediehus, kulturarenaer og styrerom. Det er vårt felles ansvar at mangfoldet blir større der viktige avgjørelser fattes. Flere kvinner, flere yngre, flere eldre, og flere med minoritetsbakgrunn.

Da er jeg overbevist om at det blir tatt smartere avgjørelser, som kommer flere av innbyggerne til gode. Ingebjørg Bratland synger det fint «For du har både vett nok, mot nok og ro nok. Og du er både bra nok, sterk nok og god nok.»