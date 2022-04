Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Pandemien har hatt store konsekvenser. Ved forrige gjenåpning var vi mange som trodde at den tøffe tiden var forbi og at vi nå kunne se framover. Dessverre har den ene krisen bare blitt avløst av en annen.

I en medlemsundersøkelse utført av Virke kom det fram at KBS-bransjen (kiosk, bensinstasjon og servicehandel) er blant de som rammes hardt av de ekstremt høye strømprisene.

Hvis vi ser på effekten strømprisene har på årsresultatet for 2021, innebærer strømprisene i november og desember at totalkostnadene økte med mellom 2,7 og 3,7 prosent. Det høres lite ut, men er tilstrekkelig til å spise opp hele driftsmarginen i KBS-bransjen, som har 3 prosent driftsmargin i gjennomsnitt.

For mange var strømregningen det som snudde et lite overskudd til minus. Flere forteller om søvnløse netter, konkursfrykt og hvordan det ikke er nok penger igjen i kassen til å betale varer etter at strøm og lønninger er betalt.

Annonse

Politikerne har klart å få på plass en strømstøtteordning for husholdninger, landbruket og frivilligheten, men har dessverre holdt igjen overfor næringslivet.

Under mer normale omstendigheter er det forståelig, men vi er nå i en situasjon hvor strømprisene er høye, pumpeprisen nærmer seg 30 kroner literen for drivstoff og renten er på vei opp. For mange, både bedrifter og husholdninger, er det summen av byrdene som gjør det vanskelig. Det er på tide at regjeringen revurderer sitt standpunkt.

Olje- og gassprisene og det høye skatte- og avgiftsnivået sikrer Norge enorme inntekter i situasjonen vi er i. Når staten nå får så store ekstrainntekter, må noe gjøres med de ekstraordinære utgiftene som folk og bedrifter har fått.

Den store jobben er å løse problemene i kraftmarkedet, og det krever store investeringer og omstilling på lengre sikt. I mellomtiden må vi sikre at vi beholder flest mulig virksomheter og arbeidsplasser. Vi er i en helt ekstraordinær situasjon med stor usikkerhet, og det haster at politikerne finner de riktige tiltakene.