Nationen bør jage en opplyst samfunnsdebatt fremfor stengte kommentarfelt på Facebook.

Nylig oppfordret Katrine Lekang fra Matprat folk til å behandle hverandre med respekt i debatter. Men er det “folk” som egentlig er problemet? Aktører som lever av å publisere innhold på sosiale medier må ta et ansvar. Vi spør derfor Nationen, er klikk og engasjement på Facebook viktigere enn en god debatt?

Om få år skal vi ha gjennomført en stor samfunnsendring. Vi trenger en god debatt om hva vi tror er de riktige tingene å gjøre. Vi skriver “tror” fordi det finnes ingen fasit. Dette må vi finne ut av i fellesskap. Vi trenger å diskutere løsninger og muligheter, fordeler og ulemper.

Det vi ikke trenger er en konstruert og polariserende debatt som sender alle ned i hver sin skyttergrav. Tross sine visjoner om å “bringe verden sammen” så har sosiale medier en alvorlig skyggeside. Denne skyggesiden har sendt folk rasende i demonstrasjonstog og kulminerte (foreløpig) i stormingen av kongressen i USA.

De sosiale mediene rigger teknologien sin slik at vi skal bruke mest mulig tid på plattformene. Vi blir avhengige og høye på dopaminrushet fra de små røde blinkende varslingene. Innhold som skaper negative følelser blir spredd til flere. Folk som ellers er vennligsinnede, blir sinte på nettet og skriver nedsettende ting i kommentarfeltene.

Det er lett å skape innhold som engasjerer folk på sosiale medier. Det er bare å sette grupper opp mot hverandre. Veganere mot kjøttspisere. Økofolk mot konvensjonelle. Folk for vindkraft mot folk mot vindkraft. Med hjelp fra algoritmene finner disse gruppene hverandre, scenen er satt og grøftekantene blir dypere.

Alle som jobber med sosiale medier vet dette. Nationen vet dette. Likevel publiserte de saker med titler som “No lønar det seg å velje vegetarisk i staden for kjøt”. Resultatet ble, ikke overraskende, stengte kommentarfelt. Nationen vet at å sette vegetar opp mot kjøtt får kommentarfeltet i kok.

Nationen gjør et viktig arbeid med å løfte stemmer fra landbruket og distriktene. Det er forståelig at Nationen ønsker spredning og engasjement på sosiale medier. Som kommunikasjonsrådgivere har også vi blitt revet med i jakten på høye klikk og engasjementstall. Når vi kjenner til konsekvensene, er det kortvarige engasjementet verdt det? Svaret er nei.

Norges Vel og Rethink Food er landets eldste og yngste utviklingsaktører innen mat og landbruk. Vi finner ofte sammen når vi skal diskutere de store spørsmålene som definerer næringa vår, også dette. Som organisasjoner er vi avhengige av de sosiale mediene for å snakke til våre publikum.

Men vi har utviklet en felles policy for sosiale medier som vi bruker for å unngå ytterligere polarisering. Vi bruker bevisst ikke triggende ord i titler og innsalg, vi svarer alle kommentarer med respekt og ut fra vår kunnskap, og vi har et kritisk og bevisst forhold til betalt spredning av egne poster.

Matprat skriver at vi må unngå å krangle på sosiale medier. Men ansvaret ligger på flere enn de som sitter foran tastaturet. Det ligger like mye på oss som er profesjonelle aktører som poster innhold på sosiale medier. Der er Nationen er en særlig viktig aktør som ledende medium for vår næring.