En ny europadebatt på norske premisser

Det til tross for at det er Nato, og ikke EU, som har vært bærebjelken i Norges sikkerhetspolitikk siden 1949. I stedet for en ny EU-debatt bør vi på nei-siden løfte en ny europapolitikk som framhever potensialet for nye samarbeidsformer med våre likesinnede naboer.

Russlands angrepskrig i Ukraina har skapt sjokkbølger gjennom kontinentet vårt. Land etter land har gjort store utenrikspolitiske vendinger siden februar. Heldigvis er Senterpartiet i regjering garantist for at Norge ikke skal søke EU-medlemskap.

I stedet har vi fått en EØS-utredning som forhåpentligvis på sikt kan lede til en ny handels- og samarbeidsavtale på ordinære folkerettslige vilkår mellom Norge og EU som likeverdige parter. Det sagt, bør vi smi mens jernet er varmt for å legge til rette for at en slik prosess kan bli mer sømløs senere.

I den anledning ble det sagt noe spennende av Frankrikes president Macron under hans kommentarer til Konferansen om Europas fremtid 9. mai. Der løftet han ideen om en annen type samarbeid mellom EU-land og ikke-EU-land i Europa, ettersom han ikke så for seg at Ukraina kunne bli EU-medlem på mange år.

Dette prosjektet ble ikke beskrevet i noen særlig detalj, men det ble varmt mottatt av Tysklands forbundskansler. Her bør regjeringa i Norge være proaktive og fylle denne ideen med detaljer så raskt som mulig.

Macron åpnet for at britene kunne være med. For dem blant oss som er bekymret for at et slikt avtaleverk skal være med Brussel i førersetet vil det være en stor hjelp. Dersom Storbritannia under de konservative blir med bør et slikt samarbeid ikke alarmere oss. Det vil snarere bli et samarbeid mellom likeverdige parter.

Senterpartiet har alltid vært et parti for oss som er tilhengere av et sterkt europeisk samarbeid. Men, det skal være mellomstatlig, og ikke nyliberalistisk og semi-føderaliserende.

Dersom vi er raske på ballen kan vi legge premissene for en ny samarbeidsform med EU og andre land i Europa; et samarbeid mellom frihetselskende land uten EØS-avtalens tvangstrøye.