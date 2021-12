Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ved videre å benytte begreper som «talltriksing» om NHOs omtale av resultatene i vår rapport mer enn insinuerer Amundsen at rapportens resultater er feil eller misvisende. Vi vil her kort imøtegå Amundsens kritikk av rapportens metode, og dermed av dens resultater.

Flere aktører har tatt til orde for et forbud mot kjøp av helse- og omsorgstjenester fra kommersielle aktører og at disse kan erstattes med ideelle aktører. Vi dokumenterer i rapporten at dette vil være urealistisk på kort sikt, fordi ideelle aktører tilbyr et smalere spekter av helse- og omsorgstjenester, og at de i hovedsak er lokalisert i de store byene i Norge. Det innebærer at mange kommuner i Norge, særlig i Distrikts-Norge, i hovedsak benytter kommersielle aktører når de kjøper helse- og omsorgstjenester eksternt.

Dermed vil disse kommunene bli skadelidende dersom tjenestekjøp fra kommersielle aktører forbys. Det sentrale fokuset i vår rapport er med andre ord ikke konkurranseutsetting i seg selv, men forskjeller mellom kommuners tjenestekjøp fra henholdsvis private ideelle og private kommersielle helse- og omsorgsaktører.

Amundsen trekker frem at vi i vår rapport ikke vektlegger fordelingen mellom hhv. kommunalt driftede og konkurranseutsatte helse- og omsorgstjenester i kommunene. I en diskusjon om det er «riktig» av norske kommuner å benytte seg av private aktører for å levere lovpålagte helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere er naturligvis volumet av slik aktivitet et høyst relevant poeng. Dette er imidlertid ikke relevant når problemstillingen omhandler fordelingen mellom kommersielle og ideelle aktører, i utførelsen av de tjenestene som faktisk blir konkurranseutsatt.

Vi kan ikke se at det innebærer «talltriksing» å samle inn data for alle landets kommuners kjøp av helse- og omsorgstjenester fra private aktører, og påpeke at én av tre «distriktskommuner» ikke kjøper tjenester fra private ideelle aktører, men fra private kommersielle aktører, uavhengig av hvor stor andel disse tjenestekjøpene utgjør av kommunenes samlede utgifter til helse- og omsorgstjenester.

Amundsen fremhever at det relative volumet av konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester er større i sentrale kommuner enn i distriktskommuner, som dokumentert av Velferdstjenesteutvalget. Dette benyttes som et sannhetsvitne for at lite sentrale kommuner er mindre avhengig av private aktører for å yte gode tjenester til sine innbyggere, enn de store kommunene.

Vi er enige i faktumet, men mener den påfølgende slutningen er lettvint. Som presisert i innledningen har vi i vår rapport undersøkt forskjeller mellom kommuners relative bruk av privat ideelle og privat kommersielle aktører. Dataene viser at en høy andel av landets mest «sentrale» og «mellom-sentrale» kommuner kjøper tjenester fra både ideelle og kommersielle aktører. Dette til forskjell fra de lite sentrale kommunene, hvor en høy andel kommuner ikke kjøper tjenester fra ideelle, men fra kommersielle aktører.

En viktig forklaring bak dette mønsteret fremstår å være at eksisterende private ideelle aktører i langt større grad enn kommersielle aktører, er lokalisert i landets storbyer. Når de mindre sentrale kommunene i landet velger å konkurranseutsette helse- og omsorgstjenester er dermed tilbudssiden i stor grad dominert av kommersielle aktører. Dette er et tydelig resultat fra et omfattende dataarbeid og illustrerer at et eventuelt forbud mot kommersielle aktører i den kommunale helse- og omsorgssektoren vil ha større implikasjoner for lite sentrale kommuner, enn for storbyene.

Hvorvidt et slikt forbud likevel er ønskelig, blant annet begrunnet i et ønske om å sikre at tjenesteutøvelse er demokratisk forankret (slik Amundsen skriver), er et politisk spørsmål som vi ikke diskuterer i vår rapport.