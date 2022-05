En lakmustest for Sp

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ingen steder har Trygve Slagsvold Vedum gått høyere på banen med garantier for gjenoppretting av det lokale sjølstyret enn i Søgne/Songdalen.

All ugreie, grove saksbehandlingsfeil og uriktige opplysninger i prosessen som førte fram til tvangsinnlemmelse i Kristiansand, burde være vel kjent. Således vil det være intet mindre enn en skandale om ikke dette blir rettet opp.

Nettopp Sps holdning til disse spørsmål sikret god oppslutning til stortingsvalget høsten 2021. Uten Vedums lovnader hadde neppe partiet fått inn representanter fra Sørlandet.

Vi registrerer med glede at byttet av kommunalminister åpenbart har ført til et taktskifte i departementet. Tre fylker er på vei mot deling, gjenoppretting av Haram synes å være sikret, og det er lagt et løp for at Kinn igjen blir til Flora og Vågsøy.

Søgne/Songdalen må bli neste par ut, men det lyt skje fort! Det er bare drøye året til det igjen bør holdes separate valg i de tidligere kommunene.

Det står gjerne ikke på viljen hverken til Sigbjørn Gjelsvik, Vedum eller Sp. Formuleringen i Hurdalsplattformen om at søknad må komme fra makta i de nye store enhetene, har imidlertid talt i disfavør for bygder som Søgne og Songdalen.

Les også: Haram kommune må bestemme selv

Så lenge kjøttvekta ligger i en by som helst ikke vil gi slipp på nyvunnet territorium, nytter det ikke uansett hvor unisont ønsket om løsrivelse måtte være fra de det virkelig gjelder. Punktet, som Ap fikk inn i regjeringsavtalen, strider mot alle demokratiske prinsipper og den allmenne rettferdighetssans. Som i ethvert ekteskap burde det være nok at én part vil ut for å få innvilget skilsmisse.

Under spørretimen 25.05.22 viste Gjelsvik i sitt svar til Tobias Drevland Lund (R) til Inndelingslovens paragraf 8 og at søknader i henhold til denne fra Søgne/Songdalen og andre kommuner nå behandles i departementet.

Med henvisning til uttalelser fra professor Jan Fridthjof Bernt, bekrefter Gjelsvik at det finnes andre veier til kommunedelinger enn den Hurdalsplattformen åpner for. Sistnevnte må således være et hurtigspor, mens en eventuell delingsprosess bare vil være litt mer kronglete dersom flertall i storkommunen er imot.

Lovmessige hindre for å gjenopprette kommuner der et folkeflertall lokalt ønsker det, finnes således ikke. Det hele står og faller på politisk vilje hos sentrale myndigheter. Sp ønsker neppe noe annet enn det de tydelig proklamerte under åtte år med regjeringa Solberg, og i særdeleshet i valgkampen 2021.

Les også: Det finnes viktigere oppgaver enn reversering

Om det er slik at Ap stritter imot, er dette en sak Sp, like lite som folket i Søgne og Songdalen, har råd til å tape. Eneste alternativ til seier i denne saken må være å gå ut av regjeringen.

Sterke krefter fra Kristiansand, med Ap-ordfører Jan Oddvar Skisland i spissen, vil nok legge betydelig press på Støre & Co. for å få stoppet reversering av tvangssammenslåinga. Da er det viktig å vite hvem denne saken først og fremst gjelder. Det er slett ikke byen, som ved retur til det opprinnelige bare vil få 15 prosent færre innbyggere enn nå, men folket i Søgne/Songdalen som på helt utilbørlig vis ble overkjørt i en hårreisende prosess under den forrige regjeringa.

Med håp om en rask og positiv avgjørelse ser vi fram til 01.01.24. Da bør det settes endelig sluttstrek for et særdeles ulykkelig tvangsekteskap.