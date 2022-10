Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Norsk landbruk har inngått en avtale med staten om å kutte utslippene som et bidrag. Fram mot 2030 skal fem millioner tonn CO2 kuttes. Dette er en ambisiøs og viktig avtale. Den forrige regjeringen ledet av Erna Solberg ønsket ikke å støtte jordbruket økonomisk i den omstillingen de skal gjennom.

Vi må sikre at vi også i framtiden kan ha en variert matproduksjon rundt om i hele landet. Vi skal ta i bruk de ressursene vi har tilgjengelig. Siden Norge er et langstrakt land, har vi store variasjoner. Fra Finnmark i nord, til Agder i sør. Det er disse forskjellene som gjør norsk landbruk til noe helt spesielt.

Senterpartiet og regjeringen har som mål at vi skal øke den norske matproduksjonen, fordi dette er viktig for beredskapen vår. Det å produsere mat til egen befolkning slik som FN ber alle land om har nå endelig mange sett viktigheten av.

Samtidig som vi skal ha en økende matproduksjon, skal vi også kutte utslipp i landbruket. Derfor opprettes Bionova. Bionova blir et viktig verktøy for å støtte produsentene økonomisk for å kunne tilrettelegge for lavere utslipp på gårdene. Allerede til neste år foreslås det 87,5 millioner friske kroner til klimagassutslipp i landbruket.

I tillegg flyttes flere programmer som har samme mål til Bionovas portefølje. Det er et kraftig verktøy og ambisjonen er klar. Det skal styrkes videre.

Det er avgjørende at staten spiller en aktiv rolle og støtter gode prosjekter med midler. Målet er at Bionova skal være oppegående fra og med 1. januar og kunne behandle søknader fra produsentene. Det skal ikke være et verktøy for statlige arbeidsplasser, men for gode klimaløsninger i landbruket over hele Norge.

Nå håper jeg at produsenter som står klare og ønsker tilpasse bruket til en mer klimavennlig produksjon ser mulighet, og jeg ser fram til å reise rundt på besøk og se de løsningene dere kommer med og ønsker realisere. Vi har det travelt.