Det var mange som undret seg over SPs eventyrlige og raske vekst mot over 20 prosent på meningsmålingene ved forrige årsskifte. De mest optimistiske av oss så for seg en ny tid der solid senterpartipolitikk skulle få fotfeste i brede lag av befolkningen.

De mer realistiske tenkte at dette ikke kunne vare, og at veksten i stor grad var resultat av misnøye med Solbergregjeringens sentraliseringspolitikk.

Fra toppnoteringene på rundt 20 prosent opplevde Sp et jevnt og vedvarende fall frem mot valget, som gav 13,5 prosent oppslutning, et fall på 6,5 prosentpoeng. Fallet på meningsmålingene har fortsatt etter at partiet dannet regjering med Ap. Sperregrensen er nå en reell trussel for partiet.

Det er grunn til å stille noen kritiske spørsmål ved hvordan partiledelsen agerte fremover mot valget. Det bør også ses nøye på hva som er partiets ideologi og samfunnsmessige mål.

Det er ingen tvil om at hva velgerne fikk presentert fra SP-ledelsen fra forrige årsskifte og frem mot valget ble dårlig mottatt. Det ble skapt usikkerhet om hva partiet sto for, og om hvor partiet plasserte seg i forhold til andre partier.

Et grunntrekk i Sps ideologi er desentralisering, partiet arbeider for levende bygder, levende distrikter. Partiet ønsker derfor kontroll med markeds- og sentraliseringskreftene. Sps motstand mot norsk medlemskap i EU og EØS er en naturlig følge av dette. Her har Ap nokså avvikende synspunkter, og var en hovedmotstander i EU/EØS- kampen.

På mange helt sentrale politikkområder har Ap lagt seg til høyre, mens Sp har ligget nærmere SV. I sum har dette i mange velgeres bevissthet plassert Sp til venstre for Ap.

Sps store oppslutning ved årsskiftet 2020/22 var i stor grad tuftet på partiets kraftige og konsistente kritikk mot Solberg-regjeringens sentralisering. Her hadde Ap dårlige kort, siden Ap har hatt ansvaret for mye av den sentraliseringspolitikken som har vært gjennom.

Det var altså ikke mer høyrepolitikk velgerne etterlyste etter 8 år med Erna Solberg. Derfor var det mange som ble usikre når Slagsvold Vedum i valgkampen sådde tvil om Sps holdning til EØS, og signaliserte at Høyre kunne være en aktuell samarbeidspartner på avgrensede områder.

Tidlig i valgkampen var holdningen at en Ap/Sp-regjering var Sps foretrukne alternativ. I løpet av valgkampen ble det tydeligere at SV skulle holdes utenfor.

Hvis vi også tar med oss Sps mange klimarelaterte utspill, som gav partiet nesten like lav troverdighet i klimapolitikken som Frp, ser vi en høyredreining fremover mot valget som svekket Sps profil og skapte velgerflukt.

Sp har avvikende syn fra SV i en del verdispørsmål og i klimapolitikken. Men de to partiene deler syn på definerende politikkområder som kontroll av markedsmakt, forholdet til EU/EØS, folkevalgt styring med helsevesenet osv. I opposisjon er Sp og SV de to partiene som har funnet sammen i flest voteringer i Stortinget.

Derimot har Ap vært Sps hovedmotstander i svært mange viktige spørsmål. For mange fremstår det derfor som ulogisk at partiet ønsker å regjere med AP, uten SV.

Men høyresiden i Sp har vunnet fram. Resultatet er en regjering som sliter med store innebygde motsetninger, og der Sp ser ut til å måtte svelge ren høyrepolitikk, som markedsstyring av kraftprisene, nedlegging av Ullevål sykehus osv, med tap i oppslutning som konsekvens.

Det er behov for en ideologisk debatt som leder frem mot klarhet om hva som er partiets posisjon og mål, og som reflekterer de utfordringene vi som samfunn står overfor. Kontroll med markedskreftene, fra en posisjon til venstre for AP, vil samsvare godt med grunndrag i SPs holdninger og politikk.