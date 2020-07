En kommunestruktur som er på lag med folk og fremtid

I et innlegg 5. juli hevder Erlend Kvittum Nytrøen fra Tynset Senterparti at regjeringen vil slå sammen kommuner med tvang. Det er feil. Stortinget har bestemt at lokale initiativ og frivillighet skal ligge til grunn for kommunereformen, og det forholder regjeringen seg selvsagt til.

Les Nytrøen sitt innlegg her:

Samtidig står kommunene overfor store utfordringer fremover. Flere pensjonister skal forsørges av færre i yrkesaktiv alder. Flere og mer komplekse tjenester skal finansieres av stadig mindre oljepenger. Klimaendringene skal begrenses og bærekraftsmålene skal nås.

Disse utfordringene vil treffe de små kommunene først og hardest. 120 kommuner har færre enn 3000 innbyggere. For mange av dem er utfordringene allerede en realitet. De merker at barnekullene blir mindre, at pensjonistene blir flere, og at det er vanskelig å tiltrekke seg familier som er på utkikk etter to attraktive jobber.

Senterpartiet hevder at små kommuner kan klare seg fint alene. Noen av dem gjør kanskje det enn så lenge. Men å tviholde på kommunekartet er det bare innbyggerne som taper på. Barna som risikerer å få et dårligere barnehagetilbud, de eldre som risikerer å få færre varme hender i eldreomsorgen, og de ansatte i kommunen som ikke får utvikle seg og sparre med kolleger i et godt fagmiljø.

Fagmiljøet innen psykologi, juss eller plan og bygg er gjerne litt mindre i en liten kommune enn en stor kommune. Da er det ikke lett å tiltrekke seg barnefamilier der begge foreldrene vil få brukt sin kompetanse. Dessuten skal alle kommuner løse de samme oppgavene og levere de samme tjenestene, uavhengig av størrelse. Da må man ha store nok fagmiljøer.

Dette var bakgrunnen for at fylkesmann Knut Storberget forutsatte «at det diskuteres sammenslåing, eller samarbeid, med nabokommuner» da Tynset kommune skulle lage sin nye planstrategi.

Nytrøen mener at oppfordringen var respektløs. Men etter en kikk på kommunens nye planstrategien kan det se ut som at samarbeid med andre kommuner ikke var så dumt likevel.

Tynset kommune legger opp til samarbeid med nabokommunene innenfor barnevern, barnehager, friluftsområder, klima og energi – for å nevne noe. Jeg antar at det er fordi kommunene ser at de kan oppnå mer ved å jobbe sammen.

Regjeringen vil ikke endre samfunnet ved å tegne et nytt kommunekart. Men samfunnet er endret, og det gjør at politikken må endres. Norge er annerledes i 2020 enn den tiden da vi gikk i banken for å betale regninger, sendte brevpost og leverte søknaden om skoleplass på kommunekontoret.

Jeg vil derfor supplere Storbergets oppfordring: Ta nabopraten, utnytt de økonomiske insentivene som finnes, og lær av de sammenslåtte kommunene som har lyktes for å se om samarbeid eller sammenslåing kan gi flere kommuner bedre forutsetninger for å levere gode tjenester til innbyggerne. Og husk at for folk flest er det ikke antall rådhus som betyr noe, men antall lærere, psykologer, jurister og hjemmesykepleiere.