Jeg vil som styreleder i Norsk Sau og Geit vie oppmerksomheten mot de fantastiske folka jeg er så heldig å få jobbe sammen med. Et sterkt, godt og samarbeidende styre, og ikke minst en solid arbeidsstokk som sitter i administrasjonen.

Disse folka, som innehar høy kompetanse og står på for alle medlemmene og organisasjonene i sin helhet, skal virkelig ha en klapp på skuldra! Etter at Norge ble stengt ned pga av Covid-19 den 12.mars 2020, samme dag som vi avholdt vårt årsmøte, har det vært utfordrende å drive en organisasjon som Norsk Sau og Geit. Men med omstillingsvilje og kreative folk i organisasjonen, har vi funnet gode løsninger og kommet godt ut av det fram til nå. Selv om pandemien ikke er over, har jeg stor tro på at dette skal vi klare å komme igjennom sammen.

Jeg ønsker også å framheve de sju fagråda vi har i Norsk Sau og Geit. Alle jobber godt med sine oppgaver, og ser mulighetene istedenfor problemene som pandemien har skapt. Og det er en viktig holdning for å kunne beholde en sterk organisasjon i tida som kommer.

Annonse

Styret har de siste årene opparbeidet et godt samarbeid, aksept og respekt fra organisasjoner og myndigheter. Det være seg faglag, departement, markedsregulator og politikere. Om vi skal ha påvirkningskraft og innflytelse er en god dialog med disse aktørene helt nødvendig. Dialog med gjensidig respekt er det som skal til for å få bedre rammevilkår for småfebøndene i Norge! Det kan være fristende å trykke til med fete overskrifter og tøffe utsagn for å få gjennomslag, men det viser seg i det lange løp at om en er edruelig, troverdig og TYDELIG i sin argumentasjon, når en lengst!

Lys i tunellen? Ja, faktisk kan vi skimte lys i det fjerne når det gjelder markedssituasjonen for lam og sau. Og hvor gledelig er ikke det da, folkens? Det var null sau på lager ved årsskiftet, og ca. 1800 tonn med lammekjøtt. Allerede nå i februar er dette lageret redusert ned til null!

Det meldes fortsatt om et godt salg av lammeprodukter, noe som startet allerede tidlig i høst. Så da kan det se ut som at vi kan forvente høyere pris på sau og lam til høsten. Med henhold til geita kan det se ut til at det er litt større utfordringer for tida. Men Tine melder at så raskt en får kontroll på pandemien, så er det amerikanske markedet klar for import av eksklusive oster fra geit. Her er det nok også et stort potensial i det innenlandske markedet som ennå ikke er fullt utnyttet.

Norsk Sau og Geit kan ta en del av æren for denne positive utviklinga. Stein på stein jobbing gir resultat. Vi skal fortsette å gjøre hverandre gode! Vi vet at ikke alle kan gjøres til lags, men Norsk Sau og Geit gjør sitt beste for alle medlemmene. Og hver enkelt av oss har et ansvar for å framsnakke organisasjonen og vår næring.