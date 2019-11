Tross EØS-avtalen og stortingsflertallets intensjon importerer Norge langt mer landbruksprodukter fra Europa enn hva som er beredskapsmessig forsvarlig. Det såkalte tollvernet ligner en parodi.

Heller ikke opinionen synes svært engasjert i at vi i dag importerer meieriprodukter fra EU tilsvarende 350.000 liter melk, mens antall norske melkebønder desimeres.

Norge setter dessuten rekord i import av poteter, en matvare vi kan produsere også i kystnære strøk langt nord i landet. Vi importerer dessuten rundt 9000 tonn storfekjøtt. Dette bisarre fenomen skriver seg fra den (fremavlede) høye ytelsen, som igjen resulterer i færre kyr og derfor færre (okse-) kalver.

Med andre ord: Flere (lavtytende) kyr vil gi selvforsyning også for storfekjøtt.

Annonse

Med bortfall av osteeksporten (Jarlsberg) må norske melkebønder forsøke å fordele en reduksjon på 100.000 liter hvert år. Det burde la seg gjøre å senke årsytelsen ved å gi mindre kraftfôr. Kraftfôrimporten til kubønder alene ligger på rundt 350.000 tonn, og kan selvsagt ikke forsvares i et beredskapsperspektiv. Heller ikke klima- eller miljømessig.

Vi må dreie fôropptaket fra kraftfôr til grasfôring og beite, for å kunne forsvare jordbrukets klimabidrag. Det er riktig at drøvtyggere (altså rødt kjøtt) avgir klimagassen metan, men det er like riktig at både ku, sau og geit kan – og bør – produsere med langt mindre kraftfôr. Dessuten vil beitende dyr i utmark holde vegetasjonen nede, og derved redusere varmeopptaket – og dessuten øke karbonbindingen i jordsmonnet.

En tilleggskvalitet er at gras og beite gir sunnere kjøtt enn produksjon med store kraftforrasjoner.

Den blåblå markedsmodellen med store (og gjeldsbelastede) fjøs på gardsbruk uten tilstrekkelige høstingsarealer lar seg ikke gjennomføre uten import av for, og innebærer uutnyttede utmarksbeiter og grasarealer til gjengroing.

Med andre ord, et sløseri på linje med å kaste mat.